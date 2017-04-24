Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МАКСИМОВ: «Шевченко не боится ставить молодых игроков на важные игры»

Известный украинский экс-футболист и тренер дал небольшое интервью Sport.ua

  • 24.04.2017 07:12
  • 61 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Football.ua. Юрий Максимов
© Football.ua. Юрий Максимов
23 апреля в рамках проекта «90 лет «Динамо» прошла встреча, посвященная просмотру домашнего поединка группового турнира Лиги чемпионов розыгрыша 1997/98 «Динамо» - «Барселона». Напомним, подопечные Валерия Лобановского разгромили каталонцев в Киеве - 3:0. 
 
Почетными гостями мероприятия стали выступавшие в том матче игроки - Юрий Дмитрулин и Юрий Максимов, а также представитель нынешнего состава «Динамо» - Сергей Сидорчук.
 
Юрий Максимов, который забил в том матче гол в ворота «Барселоны», дал небольшое интервью, специально для Sport.ua
 
- Летом могут уйти из «Динамо» Ярмоленко, Вида, Хачериди. Также не вернутся из аренды Теодорчик и Кравец. Какие перспективы у команды на следующий сезон при таком раскладе? 
- Конечно же, ослабление будет. Каждый футболист - на вес золота... 
 
- Вы играли в немецком «Вердере» вместе с Виктором Скрипником, и играли довольно успешно: выиграли Кубок Интертото в 1998-м году, а спустя год - в 1999-м - Кубок Германии. Что мешает сейчас нашим футболистам, которые играют зарубежом, например, Коноплянке проявить себя более ярко в Германии?
- Когда Коноплянка уходил в Германию, мы компанией смотрели футбол. Я сказал тогда, что Коноплянка там играть не будет - в Германии - сразу. И дело не в том, в какой команде он. Просто там нужно и атаковать, и отбирать мячи. Даже на тренировках, я уже не говорю за игры. Это же не Испания, где некоторым людям можно не отбирать, но забивать голы - «свободные художники». Сейчас в Германии футбол совсем другой.
 
- Заметили ли Вы изменения в игре сборной под руководством Андрея Шевченко? 
- Конечно же, заметил, что очень много молодых игроков Андрей ставит в команду. Не боится, не стесняется, как говорится. Игры серьезные - все равно ставит молодых, которые даже мизерное количество игр провели за сборную. Он их сразу ставит на важные матчи.
 
- После возвращения Валерия Васильевича Лобановского, первый сезон в Лиге Чемпионов (в 1997-м году) «Динамо» играло очень феерично: выиграли «ПСВ»«Ньюкасл»«Барселону» - дважды. Вы тогда были основным игроком, забивали много, а потом перешли в немецкий «Вердер». Как думаете, если бы Вы остались, лучше ли сыграло бы «Динамо» в весенней стадии с Ювентусом?
- Нет. Мы уже уходили, когда нам было по 29 лет. Как говорится, уже стертые и списанные на тот момент. В последний вагон запрыгнули, и уже что я ушёл, что Калитвинцев, Лужный. Лужный вообще в 31 год перешел в лондонский «Арсенал» и ещё поиграл три года... Понимаешь, если уходишь в 23-24 года - тогда хорошо, а когда уже под 30 - уже поздно...

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.