МАКСИМОВ: «Шевченко не боится ставить молодых игроков на важные игры»

23 апреля в рамках проекта «90 лет «Динамо» прошла встреча, посвященная просмотру домашнего поединка группового турнира Лиги чемпионов розыгрыша 1997/98 «Динамо» - «Барселона». Напомним, подопечные Валерия Лобановского разгромили каталонцев в Киеве - 3:0.

Почетными гостями мероприятия стали выступавшие в том матче игроки - Юрий Дмитрулин и Юрий Максимов, а также представитель нынешнего состава «Динамо» - Сергей Сидорчук.

Юрий Максимов, который забил в том матче гол в ворота «Барселоны», дал небольшое интервью, специально для Sport.ua

- Летом могут уйти из «Динамо» Ярмоленко, Вида, Хачериди. Также не вернутся из аренды Теодорчик и Кравец. Какие перспективы у команды на следующий сезон при таком раскладе?

- Конечно же, ослабление будет. Каждый футболист - на вес золота...

- Вы играли в немецком «Вердере» вместе с Виктором Скрипником, и играли довольно успешно: выиграли Кубок Интертото в 1998-м году, а спустя год - в 1999-м - Кубок Германии. Что мешает сейчас нашим футболистам, которые играют зарубежом, например, Коноплянке проявить себя более ярко в Германии?

- Когда Коноплянка уходил в Германию, мы компанией смотрели футбол. Я сказал тогда, что Коноплянка там играть не будет - в Германии - сразу. И дело не в том, в какой команде он. Просто там нужно и атаковать, и отбирать мячи. Даже на тренировках, я уже не говорю за игры. Это же не Испания, где некоторым людям можно не отбирать, но забивать голы - «свободные художники». Сейчас в Германии футбол совсем другой.

- Заметили ли Вы изменения в игре сборной под руководством Андрея Шевченко?

- Конечно же, заметил, что очень много молодых игроков Андрей ставит в команду. Не боится, не стесняется, как говорится. Игры серьезные - все равно ставит молодых, которые даже мизерное количество игр провели за сборную. Он их сразу ставит на важные матчи.

- После возвращения Валерия Васильевича Лобановского, первый сезон в Лиге Чемпионов (в 1997-м году) «Динамо» играло очень феерично: выиграли «ПСВ», «Ньюкасл», «Барселону» - дважды. Вы тогда были основным игроком, забивали много, а потом перешли в немецкий «Вердер». Как думаете, если бы Вы остались, лучше ли сыграло бы «Динамо» в весенней стадии с Ювентусом?

- Нет. Мы уже уходили, когда нам было по 29 лет. Как говорится, уже стертые и списанные на тот момент. В последний вагон запрыгнули, и уже что я ушёл, что Калитвинцев, Лужный. Лужный вообще в 31 год перешел в лондонский «Арсенал» и ещё поиграл три года... Понимаешь, если уходишь в 23-24 года - тогда хорошо, а когда уже под 30 - уже поздно...