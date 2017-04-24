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Юрий ВЕРНИДУБ: «Пока новая схема не приносит нам результата»

«Заря» - «Черноморец» - 1:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 24.04.2017 00:38
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zarya-lugansk.com. Юрий Вернидуб
© zarya-lugansk.com. Юрий Вернидуб

Впечатлениями от прошедшей встречи против «Черноморца» поделился наставник «Зари» Юрий Вернидуб:

- «Черноморец» выглядел очень неплохо. Выиграл заслуженно. Преимущество было на нашей стороне, но мы уступили 1:2. Нужно принять этот как должное. Нужно уметь выигрывать и уметь проигрывать. Да, так бывает. Нужно пересмотреть отношение и двигаться вперёд. Ничего страшного не произошло. Всякое бывает. Даже великие клубы проигрывают. Главное, всё проанализировать и сделать правильные выводы.

- Что скажете по назначенным пенальти. Всё ли справедливо?
- Ничего не хочу говорить. Не смотрел. Когда увижу повтор, тогда смогу ответить. Да и разницы уже нет. Был он или не был. Пенальти был поставлен и реализован.

- Что вы сказали Гречишкину, когда команда готовилась пробивать штрафной?
- Я хотел сказать, чтобы не навешивали в штрафную. Там три «гвардейца» стоят: Азацкий, Аблитаров и Хочолава. Это бесполезно с нашими ростовыми данными. Нужно было просто попросить того же Калитвинцева, чтобы он ему выкатил параллельно и дать пробить с правой ноги. Но что есть, то есть. Обидно, досадно, но нужно пережить. Вину беру полностью на себя. Я, как главный тренер, отвечаю за результат. К футболистам у меня лично претензий нет. Все силы они оставили на поле. Старались, хотели выиграть.

Давайте возьмём первый тайм. Два раза «Черноморец» перешёл поле. Но забил гол. А мы вроде бы, как раньше говорил Руслан Ротань, когда мы обыгрывали «Днепр», «мы им пасик, а они нам голик». Так сегодня и с «Черноморцем».

Будем смотреть, думать. Может быть, вернёмся к обычной схеме. Пока что новая схема не приносит нам результата. Под неё нужны очень быстрые защитники, опорные полузащитники, которые хорошо видят поле и могут отдать хорошую передачу. К сожалению, у нас какая-то боязнь. Все стараются избавиться от мяча, отдав лучше точно назад, чем найти передачу острую вперёд. Вот в чём проблема этой схемы. Если ребята это поймут, то всё будет нормально, а если не поймут, то будут проблемы.

Источник — ФК Заря

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