Юрий ВЕРНИДУБ: «Пока новая схема не приносит нам результата»

Впечатлениями от прошедшей встречи против «Черноморца» поделился наставник «Зари» Юрий Вернидуб:



- «Черноморец» выглядел очень неплохо. Выиграл заслуженно. Преимущество было на нашей стороне, но мы уступили 1:2. Нужно принять этот как должное. Нужно уметь выигрывать и уметь проигрывать. Да, так бывает. Нужно пересмотреть отношение и двигаться вперёд. Ничего страшного не произошло. Всякое бывает. Даже великие клубы проигрывают. Главное, всё проанализировать и сделать правильные выводы.



- Что скажете по назначенным пенальти. Всё ли справедливо?

- Ничего не хочу говорить. Не смотрел. Когда увижу повтор, тогда смогу ответить. Да и разницы уже нет. Был он или не был. Пенальти был поставлен и реализован.



- Что вы сказали Гречишкину, когда команда готовилась пробивать штрафной?

- Я хотел сказать, чтобы не навешивали в штрафную. Там три «гвардейца» стоят: Азацкий, Аблитаров и Хочолава. Это бесполезно с нашими ростовыми данными. Нужно было просто попросить того же Калитвинцева, чтобы он ему выкатил параллельно и дать пробить с правой ноги. Но что есть, то есть. Обидно, досадно, но нужно пережить. Вину беру полностью на себя. Я, как главный тренер, отвечаю за результат. К футболистам у меня лично претензий нет. Все силы они оставили на поле. Старались, хотели выиграть.



Давайте возьмём первый тайм. Два раза «Черноморец» перешёл поле. Но забил гол. А мы вроде бы, как раньше говорил Руслан Ротань, когда мы обыгрывали «Днепр», «мы им пасик, а они нам голик». Так сегодня и с «Черноморцем».



Будем смотреть, думать. Может быть, вернёмся к обычной схеме. Пока что новая схема не приносит нам результата. Под неё нужны очень быстрые защитники, опорные полузащитники, которые хорошо видят поле и могут отдать хорошую передачу. К сожалению, у нас какая-то боязнь. Все стараются избавиться от мяча, отдав лучше точно назад, чем найти передачу острую вперёд. Вот в чём проблема этой схемы. Если ребята это поймут, то всё будет нормально, а если не поймут, то будут проблемы.