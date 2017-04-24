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Состоялся просмотр матча 1997-го года Динамо – Барселона

Звезды киевского «Динамо» посмотрели легендарный матч в компании болельщиков и журналистов

  • 24.04.2017 00:12
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Состоялся просмотр матча 1997-го года Динамо – Барселона
В рамках празднования 90-летнего юбилея ФК «Динамо» Киев, Sport.ua совместно с киевским «Динамо» организовали совместный просмотр легендарного матча Динамо-Барселона 1997-го года, которому в этом году исполняется 20 лет, с известными экс-футболистами - Юрием Максимовым и Юрием Дмитрулиным, которая состоялась в «BIGOS PUB». 
 
Любимцы миллионов болельщиков являются творцами победных встреч с испанской «Барселоной», получившей два разгромных поражения от киевлян в 1997-м году на групповом этапе Лиги чемпионов: сначала «бело-синие» разгромили каталонцев в Киеве - 3-0, а затем на выезде в Испании - 4-0. В домашнем для киевлян матче, состоявшемся на стадионе НСК «Олимпийский», Юрий Максимов забил красивейший гол "с лёта", сделав счет 2-0 в пользу украинской команды. 
 
«Мы готовились к этой игре несколько месяцев. У нас не было, честно сказать, в чемпионате Украины таких сильных соперников, и «Шахтер» был не такой, как сейчас. Мы готовились к Лиге чемпионов, потому что там мы могли себя проявить, денег заработать серьезных, а «Барселона» нас где-то недооценила. Первую игру можно было недооценить, но когда вторая игра и 4-0, то здесь уже закономерность, недооценки не должно было быть. На тот момент у нас была очень сплоченная команда» - отметил Юрий Максимов 
 
Пообщаться со звездами и посмотреть матч в их компании собралось немало желающих, которые аплодисментами приветствовали гостей. Ведущим мероприятия был известный журналист Руслан Свирин, который готовил репортаж с матча «Динамо» - «Барселона». Специальным гостем был вице-президент «Динамо» - Алексей Семененко, 20 лет назад комментировавший эти легендарные матчи. Также в рамках связи поколений на мероприятии присутствовал игрок нынешнего состава «Динамо» — Сергей Сидорчук. 
 
«Это 1997-й год. 6-7 лет назад моё поколение и даже немного младшие жили в Советском Союзе. И тут к нам приезжает «Барселона» - с Испании, такие звезды... Конечно, тогда мы ещё психологически были не готовы к общению на ровне. Будем откровенны: это сейчас мы все такие крутые - в Европу ездим... Тогда пресс-служба киевского «Динамо» состояла из двух работников - меня и Александра Сердюка. Мы тогда в турецких свитерах ходили и в ещё чём-то подобном, а от «Барселоны» приехали 20 человек - все «разодетые»» - вспомнил Алексей Семененко 
 
Сам просмотр матча в компании Максимова, Дмитрулина и Сидорчука прошел в теплой, дружеской атмосфере, порой даже неформальной. Футбольные «хедлайнеры» встречи ответили на все вопросы, вспомнили другие матчи «Динамо» в том розыграше Лиги Чемпионов, например, с «Ньюкаслом» и «ПСВ». 
 
Во время мероприятия болельщики могли познакомиться и пообщаться друг с другом и со звездными гостями, сделать совместное фото. Также для всех болельщиков был организован розыгрыш подарков - футболок и календаря, которые выиграли много фанатов.

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

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