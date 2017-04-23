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26-й тур
Заря
1:2
Черноморец
23.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александр БАБИЧ: «Ребята с каждой игрой становятся увереннее»

«Заря» - «Черноморец» - 1:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера одесситов

  • 23.04.2017 22:46
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odessa-sport.info. Александр Бабич
© odessa-sport.info. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал игру своих подопечных в матче против «Зари»:

- Мы однозначно рады тому, что добились победного результата против очень сильной команды. Не совру, если скажу, что это самая перспективная, прогрессирующая команда у нас в Премьер-лиге, которая показывает очень интересный, скоростной, комбинационный футбол.

Мы настраивались сыграть от обороны на контратаках. Такая игра у нас получается, приносит результат. Перед игрой в шутку даже сказал ребятам, чтобы подготовили общественность к испанскому Эль-Классико. Можно сказать, что мы были на разогреве.

Считаю, что сегодняшний матч должен стать украшением этого тура. Две команды создали достаточно много моментов. Думаю, сегодня тот футбол, который был, а он был интересным, зрителям понравился.

- Раскройте секрет успеха…
- Как таковых, секретов нет. Работа у нас получается. Не обходится без доли везения. Самое главное, что ребята с каждой игрой становятся увереннее. Они прониклись тем, чего я от них требую на установках. Это работа без мяча всей командой. Если раньше кто-то выпадал, то я сейчас пытаюсь докричаться до нападающего, чтобы он низко не опускался, так как вся команда хочет помочь, как в обороне, так и в атаке.

- Вы выпустили, а потом заменили Элиаса…
- У нас по сегодняшней игре была вообще неприятная ситуация. Каплиенко получил травму. Была вынужденная замена. Элиас в столкновении получил по ноге. Колено не давало ему, как я понимаю, закончить встречу. Плюс, наши кадровые проблемы. Никак Смирнов не восстановится, Мартыненко, Люлька. Есть проблемы, но с ними мы справляемся и выходим из них с гордо поднятой головой. Не хотим сильно взлетать вверх, понимаем, что нужно ещё очень много работать.

- Оба ли пенальти были назначены по делу?
- Могу выразить отдельные слова благодарности в адрес бригады арбитров. Не из-за того, что мы выиграли сегодня. Арбитры просто давали играть. Назначали штрафные в обе стороны. Оба пенальти были назначены заслуженно. Нападающие были на мяче, играли в корпус, как в одной ситуации, так и во второй. Если бы так арбитры работали как сегодня в нашем матче, было бы больше забитых голов и положительных эмоций

Источник — ФК Заря

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