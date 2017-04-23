Александр БАБИЧ: «Ребята с каждой игрой становятся увереннее»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал игру своих подопечных в матче против «Зари»:



- Мы однозначно рады тому, что добились победного результата против очень сильной команды. Не совру, если скажу, что это самая перспективная, прогрессирующая команда у нас в Премьер-лиге, которая показывает очень интересный, скоростной, комбинационный футбол.



Мы настраивались сыграть от обороны на контратаках. Такая игра у нас получается, приносит результат. Перед игрой в шутку даже сказал ребятам, чтобы подготовили общественность к испанскому Эль-Классико. Можно сказать, что мы были на разогреве.



Считаю, что сегодняшний матч должен стать украшением этого тура. Две команды создали достаточно много моментов. Думаю, сегодня тот футбол, который был, а он был интересным, зрителям понравился.



- Раскройте секрет успеха…

- Как таковых, секретов нет. Работа у нас получается. Не обходится без доли везения. Самое главное, что ребята с каждой игрой становятся увереннее. Они прониклись тем, чего я от них требую на установках. Это работа без мяча всей командой. Если раньше кто-то выпадал, то я сейчас пытаюсь докричаться до нападающего, чтобы он низко не опускался, так как вся команда хочет помочь, как в обороне, так и в атаке.



- Вы выпустили, а потом заменили Элиаса…

- У нас по сегодняшней игре была вообще неприятная ситуация. Каплиенко получил травму. Была вынужденная замена. Элиас в столкновении получил по ноге. Колено не давало ему, как я понимаю, закончить встречу. Плюс, наши кадровые проблемы. Никак Смирнов не восстановится, Мартыненко, Люлька. Есть проблемы, но с ними мы справляемся и выходим из них с гордо поднятой головой. Не хотим сильно взлетать вверх, понимаем, что нужно ещё очень много работать.



- Оба ли пенальти были назначены по делу?

- Могу выразить отдельные слова благодарности в адрес бригады арбитров. Не из-за того, что мы выиграли сегодня. Арбитры просто давали играть. Назначали штрафные в обе стороны. Оба пенальти были назначены заслуженно. Нападающие были на мяче, играли в корпус, как в одной ситуации, так и во второй. Если бы так арбитры работали как сегодня в нашем матче, было бы больше забитых голов и положительных эмоций