Сергей ЛОГИНОВ: «На каждую игру выходим как на последний бой»

В матче с «Карпатами» (0:1), по словам Логинова, «Волынь» не заслуживала поражения.

— Обидное поражение, — сказал Логинов. — Я считаю, что мы играли хорошо. Получалось создавать моменты, были предпосылки ко взятию ворот. Очень обидно проигрывать такие матчи. Тем более, что шансы зацепиться за очки были.

— Чего не хватило сегодня, что бы добыть положительный результат?

— Я считаю, что реализации. Были и прострелы, и навесы, но реализации не было. Впереди чувствовалась некая неуверенность.

— Глядя теперь в турнирную таблицу, руки не опускаются?

— Все равно, шансы еще есть, хоть и небольшие. Мы будем бороться до конца. Мы на каждую игру выходим как на последний бой. И так будет в каждой следующей игре, постараемся заработать очки.

— Сегодня вы заработали достаточно много желтых карточек…

— Да… У нас наверное только главный тренер без желтой карточки ушел, а так практически все получили предупреждения. Но, на то оно и дерби. Игра получилась интересной, несмотря на не удовлетворительный для нас результат.

Александр НАГОЛЮК