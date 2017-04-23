Сергей ЛОГИНОВ: «На каждую игру выходим как на последний бой»

В матче с «Карпатами» (0:1), по словам Логинова, «Волынь» не заслуживала поражения.
— Обидное поражение, — сказал Логинов. — Я считаю, что мы играли хорошо. Получалось создавать моменты, были предпосылки ко взятию ворот. Очень обидно проигрывать такие матчи. Тем более, что шансы зацепиться за очки были.
— Чего не хватило сегодня, что бы добыть положительный результат?
— Я считаю, что реализации. Были и прострелы, и навесы, но реализации не было. Впереди чувствовалась некая неуверенность.
— Глядя теперь в турнирную таблицу, руки не опускаются?
— Все равно, шансы еще есть, хоть и небольшие. Мы будем бороться до конца. Мы на каждую игру выходим как на последний бой. И так будет в каждой следующей игре, постараемся заработать очки.
— Сегодня вы заработали достаточно много желтых карточек…
— Да… У нас наверное только главный тренер без желтой карточки ушел, а так практически все получили предупреждения. Но, на то оно и дерби. Игра получилась интересной, несмотря на не удовлетворительный для нас результат.
Александр НАГОЛЮК
Источник — Sport.ua
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