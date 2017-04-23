Шахов отличился за ПАОК в матче с Платаниасом

В поединке чемпионата Греции с «Платаниасом» (3:1) Евгений Шахов отличился голом на 63-й минуте. Всего Шахов, вышедший в стартовом составе, провел на поле 72 минуты.
Мяч в ворота «Платаниаса» стал для хавбека сборной Украины седьмым в официальных матчах в греческом ПАОКе.
Источник — Sport.ua
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