Шахов отличился за ПАОК в матче с Платаниасом

Вот не нужно сейчас за страну и экономику говорить, у них было до=ера моментов, даже в упор кидал...

Ну в чем то ты конечно прав, но создать и реализовать момент это признак класса, а у нас его нет,...

а почему вонючий?

1:1 на выезде - это , конечно, не плохо, но чтоб барсе надеяться на чемпионство нужно выигрывать....

Аха железная логика - была кровь

а Штеген то хорош! тащит!

Да куда там им до Шахтера и Динамо! У них же ни Ахметова, ни Суркиса нету. Приходится в футбол иг...

Вонючий бускетс, хотя до дани алвеша не дотягивает

Пля ну Бензема, ведь клоун, ну не уровень Реала, столько пороть