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Шахов отличился за ПАОК в матче с Платаниасом

Украинский хавбек забил очередной мяч

  • 23.04.2017 22:26
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paokfc.gr. Евгений Шахов
© paokfc.gr. Евгений Шахов

В поединке чемпионата Греции с «Платаниасом» (3:1) Евгений Шахов отличился голом на 63-й минуте. Всего Шахов, вышедший в стартовом составе, провел на поле 72 минуты.

Мяч в ворота «Платаниаса» стал для хавбека сборной Украины седьмым в официальных матчах в греческом ПАОКе.

Источник — Sport.ua

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