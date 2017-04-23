Олег ГЕРАСИМЮК: «Пока есть шансы, надо за них цепляться»

Капитан луцкой «Волыни» Олег Герасимюк прокомментировал поражение своей команды от «Карпат» в западно-украинском дерби со счетом 1:0.

— По игре скажу, что поражения мы точно не заслуживали, - сказал Герасимюк. - По самой игре и количеству созданных моментов, минимум на ничью мы наиграли. Единственная наша проблема — это реализация моментов.

— Сегодня вы достаточно часто апеллировали к арбитру. Недовольны судейством?

— Не хочется на это сильно обращать внимание, ведь когда ты находишься на поле, то тебя захватывают эмоции, особенно когда арбитр немного «подсвистывает» сопернику. Посмотрите хотя бы на количество карточек у нас и у «Карпат». Поэтому иногда приходится так себя вести. Это все эмоции.

— Забив гол, «Карпаты» отошли в оборону, а вам наоборот пришлось раскрываться и бежать в атаку. Было сложно вскрывать их оборону?

— Я бы не сказал, что очень сложно было проходить их оборону. Много стандартов у нас было еще. Практически весь матч инициатива была на нашей стороне, создавались моменты, вот только реализация подводила. Не хватало завершающего удара.

— Наверное, не хватило на острие атаки Анатолия Диденко?

— Согласен. Возможно, его опыта нам сегодня не хватило, его умения выбрать правильную позицию на поле. Кто знает, играл бы Толик, возможно все сложилось бы иначе.

— Каким видите будущее «Волыни» после этой игры? Ведь шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиги практически не осталось…

— Пока еще шансы есть. Надо за них цепляться. Будем выходить на поле и в каждой игре стараться добыть максимальное количество очков, несмотря на все проблемы. Жаловаться не стоит, надо винить лишь самих себя.

— Что говорил Виталий Кварцяный после игры?

— Указал на ошибки, ничего такого. Конечно, говорил не без эмоций, но ничего особенного.

Александр НАГОЛЮК