Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег ГЕРАСИМЮК: «Пока есть шансы, надо за них цепляться»

Полузащитник луцкого клуба – о матче с «Карпатами»

  • 23.04.2017 22:11
  • 198 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcvolyn.net
© fcvolyn.net

Капитан луцкой «Волыни» Олег Герасимюк прокомментировал поражение своей команды от «Карпат» в западно-украинском дерби со счетом 1:0.

— По игре скажу, что поражения мы точно не заслуживали, - сказал Герасимюк. - По самой игре и количеству созданных моментов, минимум на ничью мы наиграли. Единственная наша проблема — это реализация моментов.

— Сегодня вы достаточно часто апеллировали к арбитру. Недовольны судейством?
— Не хочется на это сильно обращать внимание, ведь когда ты находишься на поле, то тебя захватывают эмоции, особенно когда арбитр немного «подсвистывает» сопернику. Посмотрите хотя бы на количество карточек у нас и у «Карпат». Поэтому иногда приходится так себя вести. Это все эмоции.

— Забив гол, «Карпаты» отошли в оборону, а вам наоборот пришлось раскрываться и бежать в атаку. Было сложно вскрывать их оборону?
— Я бы не сказал, что очень сложно было проходить их оборону. Много стандартов у нас было еще. Практически весь матч инициатива была на нашей стороне, создавались моменты, вот только реализация подводила. Не хватало завершающего удара.

— Наверное, не хватило на острие атаки Анатолия Диденко?
— Согласен. Возможно, его опыта нам сегодня не хватило, его умения выбрать правильную позицию на поле. Кто знает, играл бы Толик, возможно все сложилось бы иначе.

— Каким видите будущее «Волыни» после этой игры? Ведь шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиги практически не осталось…
— Пока еще шансы есть. Надо за них цепляться. Будем выходить на поле и в каждой игре стараться добыть максимальное количество очков, несмотря на все проблемы. Жаловаться не стоит, надо винить лишь самих себя.

— Что говорил Виталий Кварцяный после игры?
— Указал на ошибки, ничего такого. Конечно, говорил не без эмоций, но ничего особенного.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.