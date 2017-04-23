Олег ГЕРАСИМЮК: «Пока есть шансы, надо за них цепляться»

Капитан луцкой «Волыни» Олег Герасимюк прокомментировал поражение своей команды от «Карпат» в западно-украинском дерби со счетом 1:0.
— По игре скажу, что поражения мы точно не заслуживали, - сказал Герасимюк. - По самой игре и количеству созданных моментов, минимум на ничью мы наиграли. Единственная наша проблема — это реализация моментов.
— Сегодня вы достаточно часто апеллировали к арбитру. Недовольны судейством?
— Не хочется на это сильно обращать внимание, ведь когда ты находишься на поле, то тебя захватывают эмоции, особенно когда арбитр немного «подсвистывает» сопернику. Посмотрите хотя бы на количество карточек у нас и у «Карпат». Поэтому иногда приходится так себя вести. Это все эмоции.
— Забив гол, «Карпаты» отошли в оборону, а вам наоборот пришлось раскрываться и бежать в атаку. Было сложно вскрывать их оборону?
— Я бы не сказал, что очень сложно было проходить их оборону. Много стандартов у нас было еще. Практически весь матч инициатива была на нашей стороне, создавались моменты, вот только реализация подводила. Не хватало завершающего удара.
— Наверное, не хватило на острие атаки Анатолия Диденко?
— Согласен. Возможно, его опыта нам сегодня не хватило, его умения выбрать правильную позицию на поле. Кто знает, играл бы Толик, возможно все сложилось бы иначе.
— Каким видите будущее «Волыни» после этой игры? Ведь шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиги практически не осталось…
— Пока еще шансы есть. Надо за них цепляться. Будем выходить на поле и в каждой игре стараться добыть максимальное количество очков, несмотря на все проблемы. Жаловаться не стоит, надо винить лишь самих себя.
— Что говорил Виталий Кварцяный после игры?
— Указал на ошибки, ничего такого. Конечно, говорил не без эмоций, но ничего особенного.
Александр НАГОЛЮК
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.