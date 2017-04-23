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Алькасер заменит Неймара в матче с Реалом

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны»

  • 23.04.2017 21:20
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eurosport.ru. Пако Алькасер
© eurosport.ru. Пако Алькасер

Вместо отбывающего дисквалификацию Неймара в стартовом составе каталонцев выйдет Пако Алькасер.

«Барселона»: тер Штеген ,Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста – Алькасер, Суарес, Месси.

Запасные: Силлесен, Денис Суарес, Маскерано, Динь, Гомиш, Туран, Аленья.

«Реал»: Навас, Марсело, Рамос, Начо, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Бейл.

Запасные: Касилья, Асенсио, Данило, Иско, Хамес, Мората, Ковачич. 

Матч 33-го тура Примеры начнется на «Сантьяго Бернабеу» в 21:45. Текстовая онлайн-трансляция здесь.

Источник — Sport.ua

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