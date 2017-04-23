Барселона на Сантьяго Бернабеу вырывает победу у Реала

Перед «Эль-Класико» позитивных моментов для «Барселоны» практически не было. Несколько дней назад каталонцы уступили «Ювентусу» путевку в полуфинал Лиги чемпионов, в то время как «Реал» сумел триумфально завершить свое противостояние с «Баварией». Посему психологическое преимущество перед битвой с «блаугранас», несомненно, было на стороне «сливочных». К тому же, подопечные Зинедина Зидана проводили поединок ЛЧ во вторник и имели на день больше для подготовки к сегодняшней встрече.



Дальше – больше. В матче против самого принципиального соперника и главного конкурента в борьбе за чемпионство «Барселоне» не мог помочь Неймар, отбывавший дисквалификацию. Отсутствие бразильца не могло не сказаться на атакующей мощи каталонцев, ведь Неймар всегда готов взять на себя лидерские функции и повести за собой партнеров. Ну и наконец, поддержка трибун «Сантьяго Бернабеу» стала еще одним плюсом для Королевского клуба. Ситуация, в которой оказались подопечные Луиса Энрике усугублялась тем, что даже ничья становилась для них неприемлемым результатом, ведь в оставшихся матчах отставание от «Реала» можно и не ликвидировать.



Но несмотря ни на что, воскресным вечером внимание футбольной общественности было целиком приковано к противостоянию испанских грандов. После стартового натиска «Реала», который продлился всего несколько минут, каталонцы взяли мяч под контроль и начали в позиционных атаках искать подступы к штрафной оппонентов. Хороший момент для взятия ворот был у Луиса Суареса, но уругваец метров с двадцати пробил неточно.



«Реал» играть вторым номером не привык и в середине тайма перевел игру на половину поля «блаугранас». Распечатали ворота тер Штегена «сливочные» после стандарта. Подача с углового не нашла адресата, но Марсело вернул мяч в штрафную. Рамос с линии вратарской пробил в штангу, а Каземиро добил кожаный снаряд в пустые ворота.



Правда, радовались своему успеху футболисты «Реала» недолго и через пять минут счет сравнялся. Месси по центру ворвался в штрафную и низом отправил мяч в сетку – 1:1. Нужно отметить, что немногим ранее аргентинец получил болезненный удар от Марсело, из-за чего был вынужден играть с тампоном для остановки крови. А «Реал» и вовсе провел вынужденную замену – получившего повреждение Бэйла сменил Асенсио. В добавленное к первой половине встречи время Месси мог вывести свою команду вперед, но после ошибки Наваса на выходе не попал в ворота.



Начало второго тайма осталось за хозяевами поля, и тер Штегену пришлось демонстрировать свое мастерство после ударов Крооса и Бензема. «Барселона» ответила моментом Пако Алькасера, который метров с десяти не пробил Наваса. Команды действовали на высоких скоростях, и обилие голевых моментов доставляло истинное наслаждение. Голкиперам обеих команд приходилось часто вступать в игру, ведь разворачивающиеся события постоянно держали в напряжении.



Выводить вперед каталонцев должен был Суарес, но форвард после заброса Иниесты с линии вратарской не переиграл Наваса. То, что не удалось уругвайцу, вскоре сделал Иван Ракитич. Хорват принял мяч перед штрафной «Реала» и технично пробил в угол. На этом неприятности для команды Зидана не закончились: Рамос после грубого подката вполне заслуженно получил красную карточку.



Оставшись в меньшинстве, мадридцы с еще большей агрессивностью стали идти в атаку. Правда, «закрывать» вопрос о победителе матча мог Пике, но защитник из убойной позиции не пробил голкипера. Сравнять счет удалось Хамесу Родригесу, который до этого лишь несколько минут присутствовал на поле. Колумбиец точным ударом с линии вратарской замкнул прострел Марсело.



На этом «Реал» и не думал останавливаться: уже на следующей минуте тер Штеген отбил мяч после удара Асенсио из угла штрафной. Возможно, желание вырвать победу сыграло злую шутку с «галактикос». На второй и последней компенсированной арбитром минуте каталонцы выбежали в контратаку, которую идеальным по точности ударом завершил Месси.



После победы на «Сантьяго Бернабеу» «Барселона» и «Реал» имеют одинаковое количество очков, но у мадридского клуба есть игра в запасе. Можно представить, какой груз ответственности будет давить на подопечных Зидана, которым нужно сохранить свой перевес до конца чемпионата.





«Реал» - «Барселона» - 2:3 (1:1)

Каземиро, 28, Хамес Родригес, 86 - Лионель Месси, 33. 90+2, Иван Ракитич, 73

«Реал»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Лука Модрич, Гарет Бэйл (Марко Асенсио, '39), Каземиро (Матео Ковачич, '70), Тони Крооc, Карим Бензема (Хамес Родригес, '82), Криштиану Роналду

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Пако Алькасер (Андре Гомеш, '70), Андрес Иниеста, Иван Ракитич, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес

Каземиро, 12. Матео Ковачич, 81. - Самюэль Юмтити, 39. Лионель Месси, 90+3.

Серхио Рамос, 77 - грубая игра.



Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес



Удары (в створ): 20 (14) - 15 (9)

Угловые: 7 - 4

Оффсайды: 3 - 2



РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА