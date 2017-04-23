Віталій КВАРЦЯНИЙ: «Нічия була б закономірним підсумком матчу»

Віталій КВАРЦЯНИЙ, головний тренер :

- Найголовніше, що у Львові відбувся такий напружений поєдинок. Глядачі, думаю, що не скучали. Було багато роботи, хоча футболісти допускали багато браку. Команди створили багато гольових моментів. Нашій команді не вистачає майстерності, щоб завершити взяття воріт. Непогано зіграв воротар Боровик, у якого непогане відчуття місця, який правильно обирає позицію. Маю претензії до деяких молодих футболістів, які зіграли набагато нижче свої можливостей - Романюк, Петров і особливо Дудік. Петрову, напевно, вже надоїло стрибати, бо проти нього весь час порушують правила. Я йому кажу, щоб терпів. Поки він набирає досвіду. Він залежний гравець від крайніх півзахисників, які нічого не зробили. Тому Яноша Габовди у нас наразі нема, як колись це було в складі «Карпат». Вболівальники зі стажем знають про цю особистість у футболі, коли на нього подавали крайні півзахисник і диктор на стадіоні оголошував: «Гол забив Янош Габовда». Думаю, що, не зважаючи на нашу поразку, територіальна перевага була на нашій стороні. Проте за індивідуальними діями ми поступалися «Карпатам», які грали більш впевнено, в тому числі і з глибини. Нам цього не вистачало і ми ще не набрали цього швидкісного досвідченого футболу. Ми тренери через це мучимось і тому у нас такі тягучі перемоги і тягучі поразки. Але я не розчарований в цьому, бо побачив у своїй команді багато позитиву. Це мене надихає, але я про це футболістам не скажу. Якщо чесно, то мала би бути нічия, бо наша команда на поразку не заслужила.

- Сьогодні була ключова гра за збереження місця у Прем’єр-лізі?

- Не напрягайте ситуацію. Я вже раніше давав інтерв’ю, що в нас немає задачі любою ціною виривати перемоги. Завтра буде засідання у ФФУ, де буде прийняте рішення по формату майбутнього чемпіонату. Генеральний директор ФК «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький висловив пропозицію і я теж так вважаю, щоб було 16 команд.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ