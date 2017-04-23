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Вардан ИСРАЕЛЯН: «Самый оптимальный формат чемпионата – в три круга»

Президент «Стали» - о формате чемпионата

  • 23.04.2017 20:14
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  • 1 комментария
Метки
ФК Сталь. Вардан Исраелян
© ФК Сталь. Вардан Исраелян

По мнению Исраеляна, чемпионат лучше всего проводить в три круга.

«На наш взгляд, самый оптимальный вариант проведения соревнований — четвертый, когда турнир будет проходить в три круга. Он наиболее близок к спортивному принципу», – сказал Исраелян. 

Напомним, что Премьер-лига представила на рассмотрение клубов пять вариантов формата чемпионата. 

Источник — zbirna.com

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