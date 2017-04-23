Вардан ИСРАЕЛЯН: «Самый оптимальный формат чемпионата – в три круга»

По мнению Исраеляна, чемпионат лучше всего проводить в три круга.
«На наш взгляд, самый оптимальный вариант проведения соревнований — четвертый, когда турнир будет проходить в три круга. Он наиболее близок к спортивному принципу», – сказал Исраелян.
Напомним, что Премьер-лига представила на рассмотрение клубов пять вариантов формата чемпионата.
Источник — zbirna.com
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