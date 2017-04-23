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26-й тур
Карпаты
1:0
Волынь
23.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олег ДУЛУБ: «Игра держала всех в напряжении»

«Карпаты» - «Волынь» - 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера львовян

  • 23.04.2017 20:07
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footboom.com, Олег Дулуб
© footboom.com, Олег Дулуб

Олег ДУЛУБ, главный тренер «Карпат»:

- Это было западное дерби. Я футболистам еще до игры сказал, что очень важно не уступить, а победить, что в принципе у нас  и получилось. Это вылилось в забитый мяч за счет индивидуального мастерства игроков атаки. Вся игра держала всех в напряжении, потому что это дерби. И хорошо, что мы взяли три очка, в том числе и в психологическом плане.

- Сегодня результат для вас был на первом месте.

-  Для нас – да.

  - Сегодня «Карпаты» играли в два центральных защитника, а не три. Насколько этот вариант был хорош, ведь «Волынь» в начала встречи имела хорошие моменты?

- Согласен  с вами. Поначалу мы не разобрались, кто будет играть по Петрову. При трех центральных защитниках футболисты уже знают свои обязанности. В силу того, что Нестеров сегодня пропускал матч, мы вынуждены были перестроиться на два центральных. Посмотрим видео – разберемся.

  - Можно сказать точно, что «Карпаты» уже не вылетят?

 - Я бы так не сказал. Смогу это подтвердить только тогда, когда это будет не де-факто, а де-юре. Это футбол и в моей практике были случаи, когда команды сумели сокращать отрыв  в 10 очков в  течении 7-8 матчей.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Источник — Sport.ua

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