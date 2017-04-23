Олег ДУЛУБ: «Игра держала всех в напряжении»

Олег ДУЛУБ, главный тренер «Карпат»:

- Это было западное дерби. Я футболистам еще до игры сказал, что очень важно не уступить, а победить, что в принципе у нас и получилось. Это вылилось в забитый мяч за счет индивидуального мастерства игроков атаки. Вся игра держала всех в напряжении, потому что это дерби. И хорошо, что мы взяли три очка, в том числе и в психологическом плане.

- Сегодня результат для вас был на первом месте.

- Для нас – да.

- Сегодня «Карпаты» играли в два центральных защитника, а не три. Насколько этот вариант был хорош, ведь «Волынь» в начала встречи имела хорошие моменты?

- Согласен с вами. Поначалу мы не разобрались, кто будет играть по Петрову. При трех центральных защитниках футболисты уже знают свои обязанности. В силу того, что Нестеров сегодня пропускал матч, мы вынуждены были перестроиться на два центральных. Посмотрим видео – разберемся.

- Можно сказать точно, что «Карпаты» уже не вылетят?

- Я бы так не сказал. Смогу это подтвердить только тогда, когда это будет не де-факто, а де-юре. Это футбол и в моей практике были случаи, когда команды сумели сокращать отрыв в 10 очков в течении 7-8 матчей.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ