Черноморец в Запорожье обыграл Зарю и поднялся в еврокубковую зону

Без каких-либо раскачек «Заря» с первых минут взяла мяч под контроль, начав расшатывать оборону гостей. Активен был Бонавентуре, прорывавшийся к воротам то с правого, то с левого фланга, но одесситы выглядели в обороне монолитно. Защитники, страхуя друг друга, либо опережали оппонентов, либо самоотверженно бросались под все мячи. Поддержку нигерийцу в атаке из глубины оказывал Липартия, и именно от этой пары исходила основная острота.

Сдержав натиск луганчан, «Черноморец» будто разжавшаяся пружина организовал результативную контратаку. Бонавентуре заработал угловой, после неудачного розыгрыша которого подопечные Александра Бабича убежали «два в два», и после передачи с правого фланга от Третьякова мяч в сетку переправил Коркишко – 0:1.

Всего несколько минут «Заря» пребывала в некотором ступоре, и в этот временной интервал, кроме нескольких жёстких стыков, ничего примечательного на поле не произошло. Ну а дальше коллектив Юрия Вернидуба продолжил штурмовать одесскую крепость. Игра «Черноморца» в обороне выглядела настолько надёжно и при этом мобильно, что при ощутимом территориальном перевесе ровным счётом ничего путного в атаке луганчане не создавали. От футболистов «Зари» в такой ситуации требовались какие-то изысканные действия, как, например, когда дважды боковыми ножницами эффектно пытался пробить Липартия – неудачно.

В остальном же действия хозяев выглядели очень предсказуемо: попытки растянуть оборону по ширине, вскрыть разрезающей передачей или перекинуть простым навесом читались футболистами «Черноморца», и до остроты всё также не доходило. А вот сами одесситы едва не организовали ещё один голевой контрвыпад, в завершении которого издали неплохо пробил Данченко – Левченко был начеку, отбив сильный удар кулаками.

Атака «Зари» явно требовала каких-то перестроений, и в перерыве не обошлось без замен – Юрий Вернидуб выпустил вместо Опанасенко больше нацеленного на движение вперёд Петряка. Ну а у одесситов Барилко уступил своё место на поле Элиасу. И по прошествии всего нескольких секунд второго тайма опасный момент создал как раз «Черноморец»: в результате подачи углового мяч отскочил ко всеми забытому Ковальцу, но офсайд досрочно завершил эпизод.

И всё же ещё через пару минут сыграли замены, причём замены с обеих сторон. Липартия классной передачей в свободную зону запустил в прорыв Петряка, которого в штрафной площадке локтем в спину подтолкнул Татарков, появившийся на поле ещё в первом тайме – пенальти. Удар с 11-метровой отметки, даже поскользнувшись на скользком от начавшегося ливня газоне, достаточно уверенно реализовал Форстер – 1:1. Всего несколько минут счёт был ничейный, и вскоре в одной из редких контратак Коркишко отличным пасом нашёл в штрафной Третьякова, в борьбе которого корпусами с Форстером арбитр усмотрел нарушение – ещё один пенальти. Левченко гадал направление удара, а Коркишко хладнокровно пробил по центру – 1:2.

Такой поворот событий заставлял «Зарю» добавлять в активности, но большинство комбинаций луганчан выглядели какими-то натужными. Команде не хватало лёгкости – такой, как, например, когда Бонавентуре убежал к воротам, ложным замахом убрал соперника и пробил в ближний угол – Безрук отбил мяч на угловой. О своём «уколе» не забыли и одесситы, выдав великолепную контратаку с серией классных передач, и после паса Третьякова завершающий удар, поскользнувшись, но тут же вернувшись на ноги, наносил Андриевский – Левченко выручил «Зарю».

В оставшееся время луганчане продолжали атаковать, но общая картина игры нисколько не менялась. Оборона «Черноморца» выглядела явно сильнее нападения «Зари», и кроме неплохого удара головой Бонавентуре, после которого мяч забрал вратарь, а также удара Петряка, который заблокировал защитник, вспомнить у ворот гостей было нечего.

Турнирное положение «Зари» ухудшается, и луганчанам ещё предстоит закрепиться на столь желанной третьей строке. Ну а «Черноморец» снова подтвердил статус команды-открытия второго этапа чемпионата.

Артём ЦЫГАНЕНКО



«Заря» (Луганск) - «Черноморец» (Одесса) - 1:2 (0:1)

Рафаэль Форстер, 51, с пенальти - Дмитрий Коркишко, 15, 57, с пенальти

«Заря»: Игорь Левченко, Артем Гордиенко, Рафаэль Форстер, Эдуард Соболь, Паулиньо (Владислав Калитвинцев, '61), Дмитрий Гречишкин, Евгений Опанасенко (Иван Петряк, '46), Игорь Чайковский, Бонавентуре Деннис, Игорь Харатин (Владислав Кулач, '72), Джаба Липартия

«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Александр Азацкий, Давид Хочолава, Ризван Аблитаров, Александр Андриевский, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Олег Данченко, Владимир Барилко (Элиас, 46. Владислав Кабаев, '65), Дмитрий Коркишко, Александр Каплиенко (Никита Татарков, '28)

Дмитрий Гречишкин, 18. - Александр Андриевский, 80. Дмитрий Коркишко, 90+1.



Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)



Удары (в створ): 10 (4) - 5 (4)

Угловые: 13 - 4

Оффсайды: 2 - 2



Зрителей: 1 200



ЗАРЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные сверены с официальными.