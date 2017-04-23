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26-й тур
Заря
1:2
Черноморец
23.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец в Запорожье обыграл Зарю и поднялся в еврокубковую зону

Команда Александра Бабича одержала победу с минимальным счетом

  • 23.04.2017 21:29
  • 2018 просмотров
  • 12 комментария
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chernomorets.odessa.ua, Заря - Черноморец
© chernomorets.odessa.ua, Заря - Черноморец

Без каких-либо раскачек «Заря» с первых минут взяла мяч под контроль, начав расшатывать оборону гостей. Активен был Бонавентуре, прорывавшийся к воротам то с правого, то с левого фланга, но одесситы выглядели в обороне монолитно. Защитники, страхуя друг друга, либо опережали оппонентов, либо самоотверженно бросались под все мячи. Поддержку нигерийцу в атаке из глубины оказывал Липартия, и именно от этой пары исходила основная острота.

Сдержав натиск луганчан, «Черноморец» будто разжавшаяся пружина организовал результативную контратаку. Бонавентуре заработал угловой, после неудачного розыгрыша которого подопечные Александра Бабича убежали «два в два», и после передачи с правого фланга от Третьякова мяч в сетку переправил Коркишко – 0:1.

Всего несколько минут «Заря» пребывала в некотором ступоре, и в этот временной интервал, кроме нескольких жёстких стыков, ничего примечательного на поле не произошло. Ну а дальше коллектив Юрия Вернидуба продолжил штурмовать одесскую крепость. Игра «Черноморца» в обороне выглядела настолько надёжно и при этом мобильно, что при ощутимом территориальном перевесе ровным счётом ничего путного в атаке луганчане не создавали. От футболистов «Зари» в такой ситуации требовались какие-то изысканные действия, как, например, когда дважды боковыми ножницами эффектно пытался пробить Липартия – неудачно.

В остальном же действия хозяев выглядели очень предсказуемо: попытки растянуть оборону по ширине, вскрыть разрезающей передачей или перекинуть простым навесом читались футболистами «Черноморца», и до остроты всё также не доходило. А вот сами одесситы едва не организовали ещё один голевой контрвыпад, в завершении которого издали неплохо пробил Данченко – Левченко был начеку, отбив сильный удар кулаками.

Атака «Зари» явно требовала каких-то перестроений, и в перерыве не обошлось без замен – Юрий Вернидуб выпустил вместо Опанасенко больше нацеленного на движение вперёд Петряка. Ну а у одесситов Барилко уступил своё место на поле Элиасу. И по прошествии всего нескольких секунд второго тайма опасный момент создал как раз «Черноморец»: в результате подачи углового мяч отскочил ко всеми забытому Ковальцу, но офсайд досрочно завершил эпизод.

И всё же ещё через пару минут сыграли замены, причём замены с обеих сторон. Липартия классной передачей в свободную зону запустил в прорыв Петряка, которого в штрафной площадке локтем в спину подтолкнул Татарков, появившийся на поле ещё в первом тайме – пенальти. Удар с 11-метровой отметки, даже поскользнувшись на скользком от начавшегося ливня газоне, достаточно уверенно реализовал Форстер – 1:1. Всего несколько минут счёт был ничейный, и вскоре в одной из редких контратак Коркишко отличным пасом нашёл в штрафной Третьякова, в борьбе которого корпусами с Форстером арбитр усмотрел нарушение – ещё один пенальти. Левченко гадал направление удара, а Коркишко хладнокровно пробил по центру – 1:2.

Такой поворот событий заставлял «Зарю» добавлять в активности, но большинство комбинаций луганчан выглядели какими-то натужными. Команде не хватало лёгкости – такой, как, например, когда Бонавентуре убежал к воротам, ложным замахом убрал соперника и пробил в ближний угол – Безрук отбил мяч на угловой. О своём «уколе» не забыли и одесситы, выдав великолепную контратаку с серией классных передач, и после паса Третьякова завершающий удар, поскользнувшись, но тут же вернувшись на ноги, наносил Андриевский – Левченко выручил «Зарю».

В оставшееся время луганчане продолжали атаковать, но общая картина игры нисколько не менялась. Оборона «Черноморца» выглядела явно сильнее нападения «Зари», и кроме неплохого удара головой Бонавентуре, после которого мяч забрал вратарь, а также удара Петряка, который заблокировал защитник, вспомнить у ворот гостей было нечего.

Турнирное положение «Зари» ухудшается, и луганчанам ещё предстоит закрепиться на столь желанной третьей строке. Ну а «Черноморец» снова подтвердил статус команды-открытия второго этапа чемпионата.

Артём ЦЫГАНЕНКО
 

«Заря» (Луганск) - «Черноморец» (Одесса) - 1:2 (0:1)

Рафаэль Форстер, 51, с пенальти - Дмитрий Коркишко, 15, 57, с пенальти

«Заря»: Игорь Левченко, Артем Гордиенко, Рафаэль Форстер, Эдуард Соболь, Паулиньо (Владислав Калитвинцев, '61), Дмитрий Гречишкин, Евгений Опанасенко (Иван Петряк, '46), Игорь Чайковский, Бонавентуре Деннис, Игорь Харатин (Владислав Кулач, '72), Джаба Липартия

«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Александр Азацкий, Давид Хочолава, Ризван Аблитаров, Александр Андриевский, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Олег Данченко, Владимир Барилко (Элиас, 46. Владислав Кабаев, '65), Дмитрий Коркишко, Александр Каплиенко (Никита Татарков, '28)

Дмитрий Гречишкин, 18. - Александр Андриевский, 80. Дмитрий Коркишко, 90+1.

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Удары (в створ): 10 (4) - 5 (4)
Угловые: 13 - 4
Оффсайды: 2 - 2

Зрителей: 1 200

ЗАРЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Протокольные данные сверены с официальными.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 23.04.2017 21:33
    +7
    Молодцы. Считаю их более достойными еврокубков нежели Олимпик.
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    lair.of.ursus
      lair.of.ursus, 23.04.2017 21:36
    +9
    Ну так что, ЧО пока чемпион первой шестерки, осталось с ДК разобраться ... тем более на выезде играют.
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    alex_kor
      alex_kor, 23.04.2017 21:36
    +6
    Неожиданно. Молодцы. Горят глаза, отдают все силы. Кое-кому, занимающему 2 место, стоит поучиться.
    С победой! Посмотрим что будет в Киеве на след неделе
    Ссылка
    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 23.04.2017 21:36
    +5
    - Пора Вернидубу браться за голову, Стандарты в исполнении Зари тихий ужас, последний пас верх безответственности, да и 2й год подряд финальная часть чемпионата проваливается!!! Очень слабая физическая подготовка. Необходимо требовать деньги на трансферы.
    - С победой Одесса вперед в Евро кубки...
    Ссылка
    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 23.04.2017 21:36
    +3
    - Пора Вернидубу браться за голову, Стандарты в исполнении Зари тихий ужас, последний пас верх безответственности, да и 2й год подряд финальная часть чемпионата проваливается!!! Очень слабая физическая подготовка. Необходимо требовать деньги на трансферы.
    - С победой Одесса вперед в Евро кубки...
    Ссылка
    Василь Дубін
      Василь Дубін, 23.04.2017 21:41
    +2
    Чорноморець чемпіон!!!!!!!
    Ссылка
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 23.04.2017 21:48
    +8
    так Черноморец и до бронзы доберется
    Ссылка
    Космонавт ДК
    online
      Космонавт ДК, 23.04.2017 21:49
    +2
    Сьогодні Чорноморець був краще,добротна робоча команда..
    Ссылка
    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 23.04.2017 21:51
    +1
    Космонавт ДК, 23.04.2017 21:49
    Сьогодні Чорноморець був краще,добротна робоча команда..
    - Нет, не лучше в целом.... Лучше в завершающей фазе атак... Лучше в обороне, стена стояла как нужно.
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 23.04.2017 21:55
    +1
    Черноморец Должен занять 3 место!! ОБЫГРАЛИ ШАХТЁР ,ЗАРЮ, МОГУТ И ДИНАМО ОБЫГРАТЬ ...
    Ссылка
    ggjldjlybr
      ggjldjlybr, 23.04.2017 22:11
    -3
    Invulnerable, 23.04.2017 21:55
    Черноморец Должен занять 3 место!! ОБЫГРАЛИ ШАХТЁР ,ЗАРЮ, МОГУТ И ДИНАМО ОБЫГРАТЬ ...
    ДА!!!
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 23.04.2017 22:22
    0
    У ДК сейчас уникальная ситуация.
    От Шахтёра отстают на 14 очков и идущую на третьем Зарю опережают тоже на 14.
    Так УБИТЬ интригу задолго до финиша, ещё надо уметь.
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