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Роман МОНАРЕВ: «Победа любит сильнейших»

«Сталь» - «Звезда» - 1:0. Послематчевая пресс-конференция наставника кропивницкого клуба

  • 23.04.2017 19:36
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  • 1 комментария
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pfcstal.com, Роман Монарев
© pfcstal.com, Роман Монарев

Послематчевая пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера «Звезды» Романа Монарева.

- Сегодня было много моментов. С чем связаны проблемы с реализацией?
- Я буду говорить только за свою команду. У нас есть проблемы с не реализацией моментов, которых у нас есть в каждой игре, практически стопроцентные. Сегодня, может быть, у нас таких моментов стопроцентных и не было, но дожимать игроки атакующей линии были обязаны. Сегодня и у Эсеолы, и у Ситало были моменты, когда просто нужно было верно распорядиться мячом. Понятно, что в штрафной редко бывают моменты, когда ты без помех работаешь, но хорошие моменты для ударов были, и на стандартах мы добирались до ворот «Стали», и удары были неплохие. Сегодня моя команда была нацелена на ворота, в отличие от прошлой игры, которой я остался недоволен. А сегодня я футболистов поблагодарил за самоотдачу, за то, что они жили игрой, они хотели сегодня выиграть и накал борьбы был, боролись за каждый мяч и эпизод. Ну а то, что не забили – будем над этим работать. Голы сами по себе не приходят, и победа любит сильнейших. И сегодня при равной игре, обидно мы остались вдесятером,  мы проиграли. Но игра была на три результата, и могу сказать, что в равных составах мы по моментам, по крайней мере, не уступили, а возможно даже и превзошли соперника.

Источник — ФК Сталь Каменское

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Комментарии
    monomoto11
      monomoto11, 23.04.2017 19:42
    0
    Когда то ,как нападающий подавал очень большие надежды...
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