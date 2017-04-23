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Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Бернли

Уэйн Руни вышел в старте и забил впервые с января

  • 23.04.2017 18:50
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REUTERS. «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»
© REUTERS. «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»

В поединке 34-го тура АПЛ «Бернли» принимал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» перед манчестерским дерби одержали уверенную победу. Уэйн Руни вышел в основном составе впервые с декабря, а поразил ворота впервые с 21-го января — тогда она забил свой 250-й гол за МЮ во всех турнирах.

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:2)
Голы: Марсьяль, 21, Руни, 39.

«Бернли»: Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми (Тарковски, 46), Бойд (Гудмундссон, 62), Бартон, Хендрик, Брэйди, Грэй, Барнс (Аджей, 75).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Блинд, Байи, Дармиан, Эррера, Янг, Погба (Кэррик, 90), Феллайни, Лингард (Рэшфорд, 70), Марсьяль (Мхитарян, 80), Руни.
Предупреждения: Лоутон (65), Руни (78), Хендрик (88).

Источник — Sport.ua

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