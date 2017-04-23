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26-й тур
Сталь Каменское
1:0
Звезда
23.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «У футболистов должны быть эмоции»

«Сталь» - «Звезда» - 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера каменского клуба

  • 23.04.2017 18:40
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pfcstal.com, Леонид Кучук
© pfcstal.com, Леонид Кучук

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

- Леонид Станиславович, у меня к вам два вопроса. Первый: как вам сегодняшнее поле «Метеора», с учетом того, что еще вчера оно было завалено снегом, и второй: в конце первого тайма защитник «Стали» начал обыгрывать соперника, и в этот момент сердце едва не остановилось…

- У меня тоже остановилось (смеется). Да, у меня тоже сердце, бывает, замирает в таких моментах, но это всё издержки игры. Что касается поля, то действительно оно вчера еще было в снегу. Мы вчера приехали, минут 20 потренировались и всё. Спасибо, конечно, работникам клуба, ребятам из нашей юношеской команды, ведь вчера поле не было еще готово. Но после того, что было вчера, я считаю, что поле было в прекрасном состоянии. Немного он было мягкое и пружинистое, но это от большого количества влаги, что немного замедляло игру, но оно было хорошее для футбола и на поле сегодня жаловаться грех.

- С чем вы связываете такое обилие желтых карточек и насколько они оправданы сегодня?

- Знаете, футбол – это борьба. В чем заключается борьба? Это борьба футболистов друг с другом, борьба тренеров, борьба тактик. Обе команды хотели сегодня выиграть, и матч вышел очень напряженным. Вот сейчас, половину команд выбросили во вторую шестерку, да, просто выбросили, но вы представьте, что у «Днепра» сохранялись бы очки, у нас, у Полтавы, у «Звезды», и сравните с командами, занимающими пятое и шестое места. Все эти команды фактически сейчас бы соревновались за место в еврокубке. Поэтому, я бы очень удивился, если сегодня не было бы на поле борьбы. Потому что футбол состоит из единоборств. И каждый профессиональный тренер этому придает большое значение. Как команда их ведет, как их выигрывает, сюда же входит понятие отбора. Да, судьи иногда по-разному трактуют моменты: где-то пропустил, где-то показал, где-то не показал и тут я никого не хочу осуждать. Но если мы не будем бороться, то тогда нам нужно переходить на это поле (указывает на паркет в спортзале), чтобы никого не трогать, не толкать и играть без свистков и желания, и все будут говорить: зачем нам такой чемпионат? А когда две команды борются – это и есть чемпионат. Они борются быть на ступеньку выше соперника. Это прекрасно, что есть такое желание у двух команд бороться, хотя их выбросили, незаслуженно, но, так решили. Да, понятно, что есть эмоции, когда ведутся споры с судьей, показал он что-то или нет, но эмоции должны быть на поле у футболистов.

Источник — ФК Сталь Каменское

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