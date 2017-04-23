Ливер, Ливер... Опять пьют кровь болельщикам. С такими результатами в ЛЧ делать не фиг...

Интересно, и эта игра, благодаря организаторам мажорным чмошникам жорикам, пройдет как выезде без...

Интересно, и эта игра, благодаря организаторам мажорным чмошникам жорикам, пройдет как на выезде ...

Я дивилась останній турнір в Біллі, так там Гергес дуже навіть добре грала. Тому я більше пережив...

"играем так, как позволяет играть соперник"Свитолина на протяжении 3/4 матча в своих ху...