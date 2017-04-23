Манчестер Юнайтед хочет приобрести Белотти

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен в межсезонье приобрести 23-летнего нападающего «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти. Особенно актуальной проблема форварда для команды Жозе Моуриньо стала после травмы Златана Ибрагимовича. К тому же по слухам швед может уехать в США либо вовсе завершить карьеру. Ясно одно — контракт с МЮ Златан не продлил и пропустит остаток сезона.

Основной целью для боссов «Красных дьявлов» остается Антуан Гризманн из испанского «Атлетико», однако и без МЮ у француза наверняка есть масса выгодных вариантов для продолжения карьеры. Так что кандидатура Белотти кажется весьма реальной. Единственное, что смущает - клаусула итальянца. Белотти в декабре подписал новый контракт с туринским клубом, и за его досрочное расторжение будущему покупателю придется выложить 84 млн фунтов.