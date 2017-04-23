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33-й тур
Сассуоло
2:2
Наполи
23.04.2017, FT

Наполи потерял очки в Сассуоло

Неаполитанцы спаслись в конце игры благодаря голу Милика

  • 23.04.2017 17:14
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Метки
ФК Наполи. «Сассуоло» – «Наполи»
© ФК Наполи. «Сассуоло» – «Наполи»

В поединке 33-го тура Серии А «Наполи» неожидано сыграл вничью на поле «Сассуоло». Как и в матче первого круга, команды разошлись миром. «Сассуоло» только раз в последних семи очных встречах обыграл неаполитанцев, однако мог сломать эту традицию. Тем не менее, Аркадиуш Милик спас 1 очко для «Наполи», забив гол через три минуты после выхода на поле.

«Сассуоло» – «Наполи» - 2:2 (0:0)
Голы: Берарди, 59, Маццителли,80 – Мертенс, Милик, 84.

«Сассуоло»: Консильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Делль`Орко, Пеллегрини (Маццителли, 46), Сенси, Данкан, Берарди (Риччи, 79), Дефрель (Матри, 46), Рагуза.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Стринич (Гулям, 85), Аллан (Зелиньски, 70), Жоржиньо (Милик, 81), Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Предупреждения: Маццителли (64), Сенси (77), Стринич (80), Данкан (88).

Обзор матча:

Источник — Sport.ua

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