Апрельский снег во Львове: Карпаты минимально обыграли Волынь

На західноукраїнське дербі порівняно з минулими туром у складах команд відбулися певні зміни. Замість дискваліфікованих Діденка та Задерецького на поле вийшли Шаповал та Мемешев. В складі «левів» замість Нестерова, який також пропускав гру через перебір жовтих карток, та Вербного, який перебував у запасі, з перших хвилин вийшли на поле Філімонов та Гуцуляк.



Перший небезпечний момент у дебюті гри створили гості, підтримати яких традиційно до Львова прибули вболівальники «червоно-білих». Серед присутніх на грі, до речі, був помічений і Мирон Маркевич, який свого часу очолював у чемпіонатах України як «Карпати», так і «Волинь». Проте Боровик у кидку рятує команду після небезпечного штрафного удару у виконанні Шаповала. Згодом намагався відкрити рахунок і Мемешев, але Боровик знову був на місці.



«Карпати» поступово перехопили ініціативу і після передачі Гладкого з лівого краю атаки неприкритий Гуцуляк на дальній штанзі без проблем переправив м’яч у ворота Кичака. Підопічні Віталій Кварцяного, перебуваючи після перемоги «Дніпра» над «Ворсклою» на останньому місці у турнірній таблиці, після пропущеного голу активно продовжували шукати шляхи взяття воріт «зелено-білих». Нагоду зрівняти рахунок мав досвідчений Герасимюк, але Боровик вкотре у цьому чемпіонаті рятує «левів» від неприємностей.



Згодом у гру вступив і Кичак, котрий ціною порушення правил зупинив прохід Гуцуляка. Пожвавлення на трибунах викликав і удар сходу захисника Никитюка, проте Боровик перевів м’яч на кутовий. Після цього, не зважаючи на зусилля обох суперників, до небезпечних моментів справа не доходила.



В перерві матчу над «Ареною Львів» пройшов сильний снігопад, додавши «холодних» клопотів вболівальникам. Також у роздягальні гостей дісталося «на горіхи» і підопічним одного з тренерів-гвардійців України Віталія Кварцяного. До речі, керманич «Волині», намагаючись переламати хід поєдинку, вже на початку другого тайму зробив дві заміни, випустивши на поле Дмитренка та Мелінишина.



Завершуючи багатоходові комбінації, обом суперникам бракувало влучності, зокрема Гладкому та Тетеренко. Згодом після розіграшу штрафного бракувало влучності і захиснику Дитятьєву, який головою пробив над поперечиною. Старався відновити свій лік голів у чемпіонаті Гладкий, але Олександр пробив над поперечиною воріт. Міг подвоїти рахунок і Худоб’як, але цього разу Кичак перевів м’яч на кутовий. Напруга у західному дербі продовжувала зростати - арбітру матчу довелось за гру показати 9 (!) жовтих карток, в тому числі вісім на адресу гостей.



У підсумку, у Львові протистояння «Карпат» та «Волині» у чемпіонатах України так і не завершуються внічию. «Леви» вдруге у цьому році перемогли на «Арені Львів» сусідів з Луцька. Сталося, до речі, це у ювілейному, 350-му домашньому матчі «Карпат» в елітному дивізіоні України. Підопічні Олега Дулуба продовжили свою безпрограшну серію у чемпіонаті до 8-ми матчів: по 4 перемоги та нічиї.



«Волинь» же після перемоги в минулому турі над «Зіркою» знов поступилась. І ще один цікавий факт. «Карпати» вперше у чемпіонатах здобули перемогу при суддівстві Анатолія Жабченка – у 9-й грі. Ця вікторія «левів» дозволила «Карпатам» знову відірватись від «зони вильоту» на шість очок.



Юрій НАЗАРКЕВИЧ





«Карпаты» (Львов) - «Волынь» (Луцк) - 1:0 (1:0)

Алексей Гуцуляк, 17

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Евгений Зубейко (Денис Мирошниченко, '81), Иван Лобай, Дмитрий Клёц (Назар Вербный, '66), Николай Матвиенко, Артем Филимонов, Игорь Я. Худобяк, Александр Гладкий, Алексей Гуцуляк, Амбросий Чачуа (Максим Грысьо, '75)

«Волынь»: Артем Кичак, Миха Горопевшек, Роман Никитюк, Сергей Логинов, Владислав Шаповал, Олег Герасимюк, Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Артем Дудик (Владислав Дмитренко, '53), Сергей Петров, Рэдван Мемешев (Ярослав Деда, '77)

Алексей Дитятьев, 89. - Сергей Логинов, 22. Артем Кичак, 26. Олег Герасимюк, 45. Андрей Никитюк, 56. Юрий Тетеренко, 87. Юрий Романюк, 90. Сергей Мелинишин, 90+3. Владислав Шаповал, 90+5.



Арбитр: Анатолий Жабченко (Хмельницкий)



Удары (в створ): 8 (3) - 8 (5)

Угловые: 2 - 14

Оффсайды: 4 - 1



КАРПАТЫ - ВОЛЫНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



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