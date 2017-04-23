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Кому выгодны перевыборы в ФФУ? 16:45 — icebeer Так Павелко и есть человек Суркиса. Очередной цирк разыгрывают. 16:40 — orl405 Хотят опять злочинну владу до корита? Харьков за Повелко! Сурких $у@ло!

Вячеслав ШЕВЧУК: «Мечтаю стать главным тренером Шахтера» 16:43 — babovoz Хороший игрок был, два сердца, до 37 лет бровку держал, где уступил место более молодому Исмаили.

ЧМ-2017. Украина в первой игре уступила Венгрии 16:37 — orl405 Терпилы, блин@ Хуже наших кривоногих футболеров. Вы еще Гандурасу не проигрывали? Шо с ними пшеки...