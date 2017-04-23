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26-й тур
Сталь Каменское
1:0
Звезда
23.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сталь — Звезда — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Сталь» — «Звезда»

  • 23.04.2017 16:50
  • 91 просмотров
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Метки
Сталь — Звезда — 1:0. Видеообзор матча

В поединке 26-го тура УПЛ «Сталь» — «Звезда» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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