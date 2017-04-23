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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Если будет нужно, Шевченко мне позвонит»

Главный тренер «Днепра» рассказал о положении дел в команде

  • 23.04.2017 14:56
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Ситуация, в которой оказался Днепр, заставляет его поклонников с замиранием сердца ждать новостей от владельца клуба. Кроме Игоря Коломойского, наверное, никто не знает, продолжит ли существование команда хотя бы в ее нынешнем виде.

Сам же коллектив, сцепив зубы, доказывает, что Днепр должен жить. 10 матчей длится беспроигрышная серия подопечных Дмитрия Михайленко в чемпионате страны. В последний игровой день синие разобрались с Ворсклой.

— Дмитрий Станиславович, в прошедшем туре вы играли с равной командой?
— Думаю, да.

— И в чем, на ваш взгляд, главный залог успеха днепрян в поединке с полтавчанами?
— Мне кажется, мы выиграли за счет более высокой агрессии. Команда понимала, что нужно делать, чтобы добиться победы. Важно, что ребятам удалось воплотить в жизнь наш план на игру. И реализация была на высоте, поскольку оба наших удара в створ оказались результативными. Это то, чего моим подопечным не хватало в предыдущих весенних матчах.

— Днепр — единственная команда, которая в весенней части чемпионата еще не проигрывала. Вы гордитесь этим?
— Меня это точно не огорчает (улыбается).

«Прогресс Днепра идет естественным путем»

— Помимо квалифицированной работы тренерского штаба, добиваться результата помогает и юношеский азарт большинства исполнителей?
— Мне сложно сказать, как получалось бы воздействовать на футболистов, если бы в команде было много опытных игроков. В данной ситуации, наверное, есть и желание тренерского штаба не уступать противнику. Говорить о какой-то одной причине неправильно. Здесь нужно сказать и о настрое ребят, и об их желании добиться прогресса. А он есть. И поскольку мы не можем подписывать новых исполнителей, прогресс нынешнего Днепра самый честный — он идет естественным путем.

— Такая ситуация для наставника еще интереснее в плане повышения квалификации?
— Нам нравится нынешняя работа. Мы с тренерским штабом получаем удовольствие от процесса. В другой ситуации, когда можно купить кого угодно, я не был, поэтому сравнивать не с чем.

— Довбыка пора вызывать в сборную?
— Это вопрос не ко мне, но то, что Артем растет, — это несомненно. Мы знаем его потенциал, поскольку работаем бок о бок ежедневно.

Однако если говорить о привлечении этого нападающего к тренировкам национальной команды, то надо смотреть, под какие задачи. Возможно, в расширенный список, чтобы Артем поработал с высококлассными исполнителями, — да. Но мне некорректно обсуждать этот вопрос. Если будет потребность, то наставник сине-желтых, Андрей Николаевич Шевченко, мне позвонит, чтобы услышать мое мнение об этом исполнителе. Хотя в будущем Довбык может вырасти в игрока сборной Украины.

— Уже конец апреля. Вам что-то известно о дальнейшей судьбе Днепра?
— Нет.

«Днепр постарается совершить чудо»

— Учитывая вашу следующую игру, в полуфинале Кубка Украины с горняками, вы наверняка были одним из самых заинтересованных людей, смотревших поединок Динамо — Шахтер. Каковы ваши впечатления?
— Я скажу больше об оранжево-черных, которые, в принципе, не меняют игровой стиль. У них все направлено на усовершенствование своей тактической схемы. Думаю, наибольшая проблема, с которой подопечные Паулу Фонсеки сталкиваются в весенних матчах сезона, — это вопрос мотивации. По большому счету, судьба чемпионства была решена еще в феврале, и после вылета из Лиги Европы тренеру наверняка было сложно настроить своих футболистов на поединки внутренних соревнований. В мастерстве же Шахтер сейчас превосходит всех, обладая наилучшим подбором исполнителей.

— Наверное, все ждут финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером. Что Днепр может противопоставить оранжево-черным?
— У нас есть одна возможность — это совершить подвиг, а для этого нужно оставить на поле все силы. Без веры нет смысла ехать в Харьков. Рассчитываем мы и на то, что Днепру будет сопутствовать удача. Матчи против заведомо более сильного соперника выигрываются благодаря фортуне, отличной игре вратаря и реализации немногочисленных моментов. Конечно, мы постараемся подготовить противнику и какие-то сюрпризы. Понятно, что Шахтер — явный фаворит, и это даже не обсуждается. Тем не менее просто так мы не сдадимся. Опять же — будем выходить на поле с верой в собственные силы. Ребята должны четко выполнять план в каждой фазе игры и на каждом участке поля. С этими знаниями и надеждой Днепр постарается совершить чудо.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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