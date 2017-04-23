Вячеслав ШЕВЧУК: «Мечтаю стать главным тренером Шахтера»

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о своих тренерских планах и амбициях.

- Есть ребята, которые заканчивают карьеру и хотят быть ассистентами. Может, они даже всю жизнь будут ассистентами. Но у меня другая натура: я хочу стать главным тренером. Я не хочу быть вторым, третьим – это не я. Я не боюсь взять на себя ответственность и стать главным тренером.

Мы с клубом договорились, что я где-то с лета начну в академии работать. Я не знаю, какой возраст я возьму, но ассистентом быть не хочу – это сто процентов.

- А как же опыт?..

- Зачем же я езжу и смотрю, как тренируются другие команды?.. Был в Испании, хочу еще поехать. Я смотрел «Атлетико» и «Бетис».

- А если предложат должность главного тренера в Первой лиге?

- Без проблем. Но на данный момент для меня приоритет – работать в академии «Шахтера». Я там отыграл всю жизнь практически. Я думаю, первый этап моей тренерской карьеры я хочу начать в «Шахтере», а в будущем мечтаю там стать главным тренером.

- А Паулу Фонсека об этом знает?

- Пока я «вырасту», я думаю, он уже будет работать в Англии в топ-клубе. Я верю в него. Я думаю, это будет первый тренер, который из «Шахтера» уйдет в топ-клуб. Думаю, он с «горняками» добьется больших высот и потом поедет в Англию или в Испанию в хороший клуб.

- А как ты хочешь работать с детьми?

- Я буду позиционировать себя как их старший друг, товарищ. Я буду с ними договариваться. Они должны меня слушать. Не хочу, чтоб они друг другу пихали, ругались, это будет неправильно. Хочу, чтобы они подсказывали друг другу, были дружелюбны. Хочу объединить коллектив.