Оренбург взял верх над Томью

Чемпионат России. 24-й тур
«Томь» – «Оренбург» – 1:2
Голы: Пугин, 36 – Ойеволе, 22, Георгиев, 73
«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев (Букачев, 75), Карымов, Чуперка, Попов, Голышев, Пугин, Макурин (Гвинейский, 82), Соболев, Сасин.
«Оренбург»: Руденко, Бордачев, Ойеволе, Сиваков, Нехайчик (Ефремов, 61), Малых, Григорьев (Бреев, 85), Драгун, Георгиев, Саная, Дюриш (Лобжанидзе, 75).
Предупреждения: Драгун (8), Макурин (39)
Источник — Sport.ua
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