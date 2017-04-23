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Оренбург взял верх над Томью

В битве аутсайдеров РПЛ сильнее оказались гости

  • 23.04.2017 14:21
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ФК Оренбург
© ФК Оренбург

Чемпионат России. 24-й тур

«Томь» – «Оренбург» – 1:2
Голы: Пугин, 36 – Ойеволе, 22, Георгиев, 73

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев (Букачев, 75), Карымов, Чуперка, Попов, Голышев, Пугин, Макурин (Гвинейский, 82), Соболев, Сасин.
«Оренбург»: Руденко, Бордачев, Ойеволе, Сиваков, Нехайчик (Ефремов, 61), Малых, Григорьев (Бреев, 85), Драгун, Георгиев, Саная, Дюриш (Лобжанидзе, 75).
Предупреждения: Драгун (8), Макурин (39)

Источник — Sport.ua

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