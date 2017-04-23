На Метеоре Сталь в большинстве вырвала победу у Звезды

Леониду Кучуку и Роману Монарёву перед каждым поединком нужно настраивать своих подопечных на борьбу, что видится непростым заданием ввиду отсутствия турнирных целей. С другой стороны, в такой ситуации футболисты могут играть раскрепощенно без особой оглядки на результат. Теоретически «Сталь» и «Звезда», которых перед 26-м туром разделяли три очка, еще могут оказаться в зоне вылета, но в такой расклад верится с трудом.



«Звезда» в текущем сезоне дома и на выезде показывает абсолютно разные результаты. И если в Кропивницком команда обыгрывала «Динамо» и отбирала очки у «Зари», то в гостевых поединках подопечные Монарёва способны на провал. Вот и «Сталь» в первом круге поделила очки с кропивницкими футболистами, зато уже в этом году «сталевары» на «Метеоре» разгромили оппонентов со счетом 3:0.



К отчетному матчу каменчане подошли без кадровых потерь, в то время как «Звезде» из-за дисквалификаций не могли сегодня помочь Игорь Загальский и Дмитрий Билоног. В составе «Стали» обращало на себя внимание присутствие братьев Малакянов, что последний раз наблюдалось в февральском поединке против «Олимпика», когда Гор и Эдгар одновременно вышли в старте своей команды. Место в воротах каменского клуба занял Александр Бандура, которому в последнее время тренерский штаб не особо доверяет.



Соперники начали встречу в пристойном темпе, и вскоре обменялись опасными дальними ударами. Сначала Дмитрий Фатеев был первым на подборе перед штрафной «Звезды», но слёта пробил неточно. Более прицельно из-за пределов штрафной пробил Роман Карасюк – Паст был начеку и в прыжке отбил мяч.



В дальнейшем на поле шла равная игра. При этом атаки «Звезды» выглядели более организованными, что, правда, не приводило к острым моментам у ворот Бандуры. «Сталь» пыталась позиционным наступлением вскрыть оборону гостей, но подопечные Монарёва грамотно перекрывали свободные зоны и не позволяли «сталеварам» слишком близко подбираться к своей штрафной. Уже в добавленное к первому тайму время взять инициативу на себя попытался Карикари, но ганцу не удалось пройти сквозь редут защитников «Звезды».



После перерыва команды, как и в начале поединка, обменялись голевыми возможностями. Удар Дениса Васина со штрафного метров с 25-ти имел все шансы стать результативным, если бы не реакция Паста. Кропивницкий коллектив ответил штрафным в исполнении Бацулы – мяч пролетел рядом со штангой.



Во втором тайме протокол матча стал обильно пополняться желтыми карточками. За пятнадцать минут арбитр Игорь Пасхал предупредил семь футболистов, и такая тенденция рано или поздно должна была привести к удалению. Так и получилось. Получив «горчичник» за симуляцию, Адеринсола Эсеола был вынужден досрочно покинуть поле. Оставшаяся в меньшинстве «Звезда» сразу едва не открыла счет в матче, но после удара Акименко Бандура перевел мяч на угловой.



«Сталь» попыталась завладеть территорией, и сумела организовать взятие ворот усилиями Леандро Да Силвы. Бразилец взял инициативу на себя и красивым ударом из-за пределов штрафной «убил паука» в «девятке» ворот кропивницкого клуба. Подопечные Монарёва, нужно отдать им должное, попытались спасти матч, переведя игру на половину поля каменчан. И шанс вырвать ничью гостям таки представился, но у Ситало не получился удар метров с десяти.



Благодаря сегодняшней победе «Сталь» единолично возглавила нижнюю шестерку команд. В следующем туре команда Кучука проведет матч в Полтаве против «Ворсклы», а «Звезда» будет принимать «Карпаты».



Александр ТИШУРА



«Сталь» (Каменское) - «Звезда» (Кропивницкий) - 1:0 (0:0)

Леандро Да Силва, 81 «Сталь»: Александр Бандура, Артем Шабанов, Гор Малакян (Милош Стаменкович, '74), Николай Ищенко, Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Эдгар Малакян (Максим Задерака, '69), Максим Каленчук, Роман Карасюк, Денис Васин, Кваме Карикари «Звезда»: Евгений Паст, Дмитрий Фатеев, Наилсон, Федерико Перейра, Андрей Бацула, Артем Ситало, Максим Драченко (Кирилл Дрышлюк, '84), Павел Полегенько, Адеринсола Эсеола, Никита Жуков (Александр Акименко, '67), Артем Щедрый (Алексей Чичиков, '72) Кваме Карикари, 45+2. Артем Шабанов, 55. Денис Васин, 58. Максим Каленчук, 60. Эдгар Малакян, 61. Гор Малакян, 63. Максим Задерака, 77. - Федерико Перейра, 25. Адеринсола Эсеола, 29. Никита Жуков, 49. Максим Драченко, 52. Адеринсола Эсеола, 70 - второе предупреждение.



Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)



Удары (в створ): 5 (3) - 7 (3)

Угловые: 5 - 4

Оффсайды: 5 - 1



СТАЛЬ - ЗВЕЗДА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.