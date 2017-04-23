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Вячеслав ШЕВЧУК: «С Байером мы не сошлись с двух сторон»

Бывший защитник «Шахтера» рассказал, почему не перешел в европейский клуб

  • 23.04.2017 13:56
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ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о том, почему ему так и не удалось перейти в европейский топ-клуб.

- Ты можешь сказать о своей карьере, что выжал из нее все, что мог?
- Конечно, можно было бы добиться лучшего результата. У меня была раньше мечта – поехать поиграть в Европу за хороший клуб. Были предложения, но несерьезные. На меня выходили представители «Олимпиакоса», а также из «Байера», я даже ездил в Германию, мы разговаривали.

- Почему не получилось?
- Во-первых, у меня никогда не было агента. Они сами вышли на меня в Германии. Я приехал с товарищем: он хорошо разговаривает по-немецки. Чтобы переходить в Европу, нужен всегда хороший агент, чтобы вел переговоры.

- Почему все же не вышло договориться?
- Мы играли в Лиге чемпионов с ними на групповом этапе, и за них играл Эмир Спахич. Мы обменялись с ним телефонами, играли раньше с ним в России. И он сказал, что Сами Хююпя, тренеру, понравилась моя игра. Но не сошлось. С двух сторон.

Источник — ТК Футбол

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