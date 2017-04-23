Вячеслав ШЕВЧУК: «С Байером мы не сошлись с двух сторон»

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о том, почему ему так и не удалось перейти в европейский топ-клуб.

- Ты можешь сказать о своей карьере, что выжал из нее все, что мог?

- Конечно, можно было бы добиться лучшего результата. У меня была раньше мечта – поехать поиграть в Европу за хороший клуб. Были предложения, но несерьезные. На меня выходили представители «Олимпиакоса», а также из «Байера», я даже ездил в Германию, мы разговаривали.

- Почему не получилось?

- Во-первых, у меня никогда не было агента. Они сами вышли на меня в Германии. Я приехал с товарищем: он хорошо разговаривает по-немецки. Чтобы переходить в Европу, нужен всегда хороший агент, чтобы вел переговоры.

- Почему все же не вышло договориться?

- Мы играли в Лиге чемпионов с ними на групповом этапе, и за них играл Эмир Спахич. Мы обменялись с ним телефонами, играли раньше с ним в России. И он сказал, что Сами Хююпя, тренеру, понравилась моя игра. Но не сошлось. С двух сторон.