Неманья МАТИЧ: «Я знал, что забью»

Конечно, для того, чтобы Неманья Матич забил первый гол в сезоне, потребовалось приличное количество времени, но этого стоило столько ждать.



Пушечный удар серба в верхний угол ворот гарантировал «синим» победу над «шпорами» в субботу, и хотя он не считает, что это лучший гол, который он когда-либо забивал — лучшим он считает гол с лету за «Бенфику» в ворота «Порту» в матче чемпионата Португалии — этот забитый мяч он видит как лучший за время карьеры в «Челси», и он точно знал, что забьет, когда наносил удар.



«Я знал, что забью, — говорит Матич. — Но самое важное, что команда победила в этом матче. Но я доволен своим голом, это был красивый удар».



«Я очень рад за команду, потому что мы вышли в финал. Это был сложный матч со сложным противником. «Шпоры» не сдавались до конца. Это отличная команда, и мы рады победе».



Голом Матича восторгались и его товарищи по команде, как те, что был на скамейке запасных, так и те, кто был на поле в этот момент. И поскольку полузащитник из-за дисквалификации пропустил финал на «Уэмбли» в Кубке Лиги в 2015 году, он рад тому, что у него появилась возможность сыграть в финале в конце мая.



«Прекрасно, когда есть шанс сыграть на этом стадионе. Это потрясающе и для игроков, и для болельщиков. Это нечто особенное. У нас будет шанс выиграть трофей, который важен для нас. Этот трофей важен для всех клубов Англии, и я рад, что у меня будет возможность сыграть в финале».



«Я думаю, эта победа придаст нам уверенности. Когда побеждаешь, это всегда оказывает положительное влияние. Но у нас во вторник следующий матч, и нам надо восстановиться очень быстро, чтобы быть готовыми. Теперь самым важным в этом сезоне является следующий матч».