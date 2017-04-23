Новая арена Зенита: плохой газон, крашеный гравий и протекающая крыша

В Санкт-Петербурге прошел первый поединок на новом стадионе «Крестовский», в котором «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Урал». Но новый стадион, который строился почти десять лет, оказался далеко не идеальным.
О строительстве нового стадиона сообщалось еще в 2005-м году, тогда стоимость его постройки оценивалась в 2,5 миллиарда российских рублей. Физически строительство началось в 2008-м, а смета сходу выросла до 23,7 миллиарда рублей. По ходу строительства сроки сдачи объекта то и дело отодвигались. В итоге, долгострой закончили только в 2017-м. Ориентировочная стоимость «Крестовского» составила 41 миллиард рублей.
Журналисты не преминули рассказать о бросающихся в глаза недочетах арены.
Зона у углового флажка вблизи. Сойдёт! (с) twitter.com/g_o_s_h_a
Крыша вроде закрыта, а вроде и нет. Посередине едва заметная щель. (с) twitter.com/g_o_s_h_a
А это другой угловой флажок. Вопрос: крашеная ли трава?(с) twitter.com/g_o_s_h_a
Мы нашли крашеный гравий. Значит ли это, что трава тоже не зелёная? (с) twitter.com/g_o_s_h_a
Я люблю #распил (с) twitter.com/pavlov_plov
Стадион Зенита протекает! Классика!!! (с) twitter.com/pavlov_plov
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.