Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Новая арена Зенита: плохой газон, крашеный гравий и протекающая крыша

В Санкт-Петербурге прошел первый матч на стадионе «Крестовский»

  • 23.04.2017 13:26
  • 885 просмотров
  • 2 комментария
Метки
twitter.com/pavlov_plov
© twitter.com/pavlov_plov

В Санкт-Петербурге прошел первый поединок на новом стадионе «Крестовский», в котором «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Урал». Но новый стадион, который строился почти десять лет, оказался далеко не идеальным.

О строительстве нового стадиона сообщалось еще в 2005-м году, тогда стоимость его постройки оценивалась в 2,5 миллиарда российских рублей. Физически строительство началось в 2008-м, а смета сходу выросла до 23,7 миллиарда рублей. По ходу строительства сроки сдачи объекта то и дело отодвигались. В итоге, долгострой закончили только в 2017-м. Ориентировочная стоимость «Крестовского» составила 41 миллиард рублей.

Журналисты не преминули рассказать о бросающихся в глаза недочетах арены.

Зона у углового флажка вблизи. Сойдёт! (с) twitter.com/g_o_s_h_a

Крыша вроде закрыта, а вроде и нет. Посередине едва заметная щель. (с) twitter.com/g_o_s_h_a

А это другой угловой флажок. Вопрос: крашеная ли трава?(с) twitter.com/g_o_s_h_a

Мы нашли крашеный гравий. Значит ли это, что трава тоже не зелёная? (с) twitter.com/g_o_s_h_a

Я люблю #распил (с) twitter.com/pavlov_plov

Стадион Зенита протекает! Классика!!! (с) twitter.com/pavlov_plov

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.04.2017 13:46
    +4
    Эти недочеты всего лишь цветочки. Ягодки будут, когда этот стадион рухнет. А рухнет он обязательно. Так строить в таких местах нельзя.
    Ссылка
    mike1975
    online
      mike1975, 23.04.2017 13:49
    +3
    Ну на 20 ігр буде хватить.Думаю до ЧМ не розвалиться, а далі нехай хоч потоп..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.