Новая арена Зенита: плохой газон, крашеный гравий и протекающая крыша

В Санкт-Петербурге прошел первый поединок на новом стадионе «Крестовский», в котором «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Урал». Но новый стадион, который строился почти десять лет, оказался далеко не идеальным.

О строительстве нового стадиона сообщалось еще в 2005-м году, тогда стоимость его постройки оценивалась в 2,5 миллиарда российских рублей. Физически строительство началось в 2008-м, а смета сходу выросла до 23,7 миллиарда рублей. По ходу строительства сроки сдачи объекта то и дело отодвигались. В итоге, долгострой закончили только в 2017-м. Ориентировочная стоимость «Крестовского» составила 41 миллиард рублей.

Журналисты не преминули рассказать о бросающихся в глаза недочетах арены.

Зона у углового флажка вблизи. Сойдёт! (с) twitter.com/g_o_s_h_a

Крыша вроде закрыта, а вроде и нет. Посередине едва заметная щель. (с) twitter.com/g_o_s_h_a

А это другой угловой флажок. Вопрос: крашеная ли трава?(с) twitter.com/g_o_s_h_a

Мы нашли крашеный гравий. Значит ли это, что трава тоже не зелёная? (с) twitter.com/g_o_s_h_a

Я люблю #распил (с) twitter.com/pavlov_plov

Стадион Зенита протекает! Классика!!! (с) twitter.com/pavlov_plov