Во время поединка второго дивизиона чемпионата Норвегии между командами «Конгсвингер» и «Ранхейм» на поле выбежал болельщик и обрызгал лицо бокового судьи Андреаса Хаукасена красной краской из баллончика.

Несмотря на «индейский» внешний вид, арбитр отработал поединок до конца. 20-летний иновник инцидента был задержан.