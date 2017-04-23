Во время поединка второго дивизиона чемпионата Норвегии между командами «Конгсвингер» и «Ранхейм» на поле выбежал болельщик и обрызгал лицо бокового судьи Андреаса Хаукасена красной краской из баллончика.
Несмотря на «индейский» внешний вид, арбитр отработал поединок до конца. 20-летний иновник инцидента был задержан.
Tilskuerskandale på Gjemselund da assistentdommer ble sprayet med rød pepperspray. All honnør til dommeren som likevel fullførte kampen! pic.twitter.com/mYnGecGUe1— Eurosport Norge (@EurosportNorge) 22 апреля 2017 г.
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