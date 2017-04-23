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Норвежский фанат обрызгал лицо рефери красной краской

Несмотря на инцидент, боковой судья до конца отработал матч

  • 23.04.2017 12:57
  • 355 просмотров
  • 2 комментария
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twitter.com/EurosportNorge
© twitter.com/EurosportNorge

Во время поединка второго дивизиона чемпионата Норвегии между командами «Конгсвингер» и «Ранхейм» на поле выбежал болельщик и обрызгал лицо бокового судьи Андреаса Хаукасена красной краской из баллончика.

Несмотря на «индейский» внешний вид, арбитр отработал поединок до конца. 20-летний иновник инцидента был задержан.

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Комментарии
    Павел Шишов
      Павел Шишов, 23.04.2017 13:29
    0
    АВТОР, зачем оскорблять судью? "Индейский" вид! Мало кто бы смог до судить матч с краской в глазах!
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.04.2017 13:55
    0
    Если бы наших судей разукрашивали за каждое подсуживание, то они ходили бы всех цветов радуги.
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