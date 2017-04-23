Хомченко против Волыни не сыграет

Нападающий львовских «Карпат» Виктор Хомченко пропустит матч против луцкой «Волыни», из которой он зимой перешел в «Карпаты».

За два дня до матча игрок получил повреждение, которое не позволит ему сыграть в западно-украинском дерби. Для уточнения степени серьезности повреждения, нападающий ожидает результатов углубленного обследования, которые прояснят примерные сроки восстановления футболиста. Матч против лучан мог бы стать для игрока достаточно принципиальным, так как именно там он начинал свою профессиональную карьеру. Нападающий за 6 лет пребывания в «Волыни» провел 26 матчей за первую команду и отметился двумя голами.

После своего перехода из «Волыни» в «Карпаты», Виктор Хомченко еще не появлялся на поле в стартовом составе львовян, а лишь трижды выходил на замену, сыграв в общей сложности 11 минут.