Тренер Урала: «Попали под танк. Судья сделал все, чтобы Зенит выиграл»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2). Во время матча судья показал игрокам «Урала» три красные карточки.

– Не было ли мыслей увести команду с поля после решений судьи? Этого делать нельзя! Последовала бы дисквалификация. В прошлом году был случай в Болгарии. Судья «прибил» «Литекс», не поставил пенальти. Президент взял – и увел команду. И их в третью лигу отправили. У нас таких мыслей не было. Хотя неприятно, что команда хорошо играла, а судья вмешался в игру. Даже в первом тайме были странные решения: Емельянову необоснованно дали желтую. Бикфалви точно играл в мяч. Все футболисты падают, нельзя за такие нарушения давать красные карточки. Был у меня момент в жизни. Когда я работал в ЦСКА, мы играли в Тюмени. И такой – царствие ему Небесное – волгоградский судья Виктор Ярыгин нас «убил». Четыре мяча, кажется, не засчитал. Его дисквалифицировали пожизненно. Толстых сказал тогда, что он не будет судить. Потом судейский комитет вдруг его начал оправдывать. Непонятно, почему. Я на всех накричал. Никита Павлович Симонян зашел: «Чего кричишь?» Я объяснил, что в той игре форменное безобразие было! И тогда судейская комиссия согласилась...

– Можно ли сказать, что сегодня было «убийство» вашей команды?

– Три удаления – это, может, не «убийство»… Но судья все делал, чтобы «Зенит» выиграл. Хотя второй тайм мы начали хорошо, первый хорошо играли. Но одно удаление, второе, третье… Всемером сложно играть. Мы пошли ва-банк в конце, могли забить. Сегодня была одна из лучших наших игр. Нельзя так судить. Стадион великолепный, праздник, но судить нужно честно. Со стороны «Зенита» было столько же нарушений!

– Что сказали вы, что сказал президент после матча?

– Президент поблагодарил футболистов, я тоже.

– Будете подавать протест?

– Будем. В протоколе сейчас напишем, что мы не согласны с удалением Бикфалви.

– А с удалением Павлюченко согласны?

– Будем разбираться. Я пока не в курсе. Но это такой матч... Все равно как у «Баварии» в игре с «Реалом» футболиста ни за что удалили – весь мир об этом гудит! Такая же аналогия, только у нас три удаления было. Они нас дожали, хотя до последнего мы сражались.

– Как объяснить три удаления? Это случай или результат давления Луческу?

– Судья кайф поймал от красных карточек! Мы просто попали под танк. Наверное, впервые в России у одной команды столько удалений.

– Как вам новый стадион?

– Великолепно! Вчера предыгровую тренировку провели на стадионе «Петровский», общались с женщиной, которая отвечает за газон. Она интересовалась, как поле. И я вспомнил, как в 1979 году играли с «Зенитом» 2 мая, травы не было – лужи, грязь. Помню, еще два гола забил. 2:1 выиграли! Сейчас мая еще нет, а трава уже есть.