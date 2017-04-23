Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу считает меня своим учеником»

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о первых впечатлениях от работы на каналах «Футбол 1»/«Футбол 2».

- Есть ли жизнь после футбола?

- Мне поступило предложение работы на телевидении (Вячеслав является экспертом программы «Ніч Ліги чемпіонів» и «Головна команда» на каналах «Футбол 1»/«Футбол 2»). Мне очень понравилось: прошло уже несколько эфиров. Увидел, что все ребята – большие профессионалы.

Также я ездил в Испанию, смотрел на тренировочный процесс некоторых команд. Потом поехал поиграть за сборную ветеранов. Есть у меня и свои личные дела… Я развиваюсь, узнаю что-то интересное. Я не сижу дома на диване и не смотрю телевизор. У меня вообще дома телевизор никто не смотрит: он включается только в том случае, если дочка хочет мультики смотреть.

Но футбольные-то каналы есть. И сейчас, когда я стал работать на телевидении, я включаю этот канал и говорю: «Смотрите, папа поехал на работу». И они смотрят.

Я пришел на телевидение и позиционирую себя как будущий тренер. Я веду себя как тренер. Мне дали задание перед вторым эфиром – подготовиться к игре сборной Украины. Я попросил, чтобы мне записали на флешку два матча: Хорватия-Исландия и Хорватия-Финляндия. Я полностью их всех анализировал, сам записывал.

Иван Гресько (ведущий программы «Головна команда» и шеф-продюсер каналов «Футбол 1»/ «Футбол» - прим. footballua.tv) набрал меня и спросил: ты там готовишься к эфиру? Я снял видео и сбросил ему (улыбается). Если я за что-то берусь, я всегда готовлюсь – по-другому не может быть.

- Ты в эфире всегда говоришь то, что думаешь?

- Если игроки допустили ошибки – всегда об этом говорю. Критиковать надо – но не оскорблять.

- Каково это – быть по другую сторону экрана?

- Да многие футболисты сейчас в Европе работают на телевидении, обсуждают матчи.

- Самый крутой эксперт в Англии – это Гари Линекер, ты знаешь. Ты готов стать украинским Гари Линекером?

- До его уровня надо расти, конечно. Там еще работают и Каррагер, и Лэмпард –только приступил… И Анри… Я пересмотрел два эфира c ними: было интересно, как они ведут себя.

- Какие отзывы ты получил о своей работе?

- Моей жене понравилось. Также написал смс Александр Федорович Спиридон, ассистент Мистера (Мирчи Луческу, который был самым успешным тренером «Шахтера», а сейчас является наставником «Зенита» - прим. ред.). Написал, что Мистер тоже смотрел и сказал, что очень рад, что я работаю на новом месте, и что ему понравились мои высказывания. Также передал, что Мистер уверен – у меня получится стать хорошим тренером, и он считает меня своим учеником. Мне было приятно.

- Как тебе работается с Евгением Левченко?

- Мы с Женей давно знакомы. Мы в сборной играли вместе и так общаемся, дружим.

- У Левченко и Леоненко такие отношения, что они друг другу дают прозвища. У вас с Левченко такое есть?

- Я его иногда шутя называю «Импортный». Мы летели со сборной на какой-то выезд, и какой-то журналист, слегка нетрезвый, сказал: «Где этот импортный?», мне это запомнилось. А он тогда играл в Голландии.