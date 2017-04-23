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Эрик БИКФАЛВИ: «Я что, идиот, чтобы, имея желтую, идти на фол?!»

Футболист «Урала» в матче с «Зенитом» получил первое удаление в карьере

  • 23.04.2017 11:58
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ФК Украл. Эрик Бикфалви (справа)
© ФК Украл. Эрик Бикфалви (справа)

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, ранее выступавший за луцкую «Волынь», прокомментировал эпизод со своим удалением в матче «Зенит» - «Урал» (2:0).

- За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил - я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!

- Но при этом вы чуть не единственный из команды, кто никак не стал оспаривать это решение.
- А смысл?! Я наоборот сразу пошел с поля, хотя в душе все кипело. Мы же с вами по-русски сейчас говорим, да?! Поверьте, я еще много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол - и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше - я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!

Источник — Советский спорт

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