ОФИЦИАЛЬНО: Неймар не сыграет против Реала

25-летний форвард «Барселоны» Неймар не примет участия в поединке 33-го тур Примеры против «Реала».

Ранее Неймар получил дисквалификацию. «Барселона» подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Испании, что бразилец смог сыграть, так как рассмотрение апелляции выступает отсрочкой в дисквалификации. Тем не менее, Спортивный арбитражный суд Испани так и не вынес своего решения, и Неймар в матче участия не примет.