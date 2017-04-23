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ОФИЦИАЛЬНО: Неймар не сыграет против Реала

Бразильский форвард «Барселоны» отбывает дисквалификацию

  • 23.04.2017 11:39
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Метки
ФК Барселона. Неймар
© ФК Барселона. Неймар

25-летний форвард «Барселоны» Неймар не примет участия в поединке 33-го тур Примеры против «Реала».

Ранее Неймар получил дисквалификацию. «Барселона» подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Испании, что бразилец смог сыграть, так как рассмотрение апелляции выступает отсрочкой в дисквалификации. Тем не менее, Спортивный арбитражный суд Испани так и не вынес своего решения, и Неймар в матче участия не примет.

Источник — ФК Барселона

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