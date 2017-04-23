Вячеслав ШЕВЧУК: «Если бы не травма, мог бы играть в клубе Примеры»

Экс-игрок «Шахтера» и эксперт каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» рассказал о главном факторе, который повлиял на его решение закончить карьеру игрока.

- Учитывая твою физическую форму, ты мог бы поиграть еще не один год…

- Раньше я рассчитывал, что где-то в 40 закончу. Просто после Чемпионата Европы получил травму фактически первый раз за всю карьеру… У меня практически никогда не было никаких растяжений даже. А тут порвал сухожилие, и долгое восстановление привело к тому, что я решил завершить карьеру.

С «Шахтером» у меня закончился контракт, и не было, в принципе, хорошего предложения. Были мелкие предложения, но после «горняков» я не хотел в клуб ниже уровнем, поэтому я решил закончить карьеру на высокой ноте и в таком большом клубе. Я горжусь, что я практически всю карьеру провел в ФК «Шахтер».

- А откуда были предложения?

- Я поехал играть за сборную Украины среди ветеранов, встретился там с одним агентом-испанцем. Он мне сделал два предложения, спросил, не хочу ли я продолжить карьеру в Испании, в Сегунде. Если бы не травма, мог бы подписать контракт и с клубом Примеры, но они же не знали моего состояния спустя полгода после повреждения…

Мне до сих пор звонят, есть предложения, но я не хочу. Все, стоп. Были, например, предложения и в Казахстан поехать, но я не стал так делать.

- А из Украины тоже были предложения? Из Премьер-лиги?

- Да. Вы что, хотите меня в Первую лигу загнать? (улыбается). Лучше вообще не играть в футбол. Играя за «Шахтер», мы всегда ставили максимальные цели. Я не могу играть в футбол, лишь бы играть. Футбол – это профессионализм, я должен ставить только высокие цели.

- Долго ли ты думал перед тем, как закончил карьеру, советовался с кем-то?

- Что касается футбола, в принципе, я всегда решения принимаю сам. Да, с женой могу посоветоваться, но последнее решение всегда за мной.

- Так ты диктатор?

- Да, я по жизни диктатор. Вся моя семья знает, что я диктатор.

- А если, например, нужно выбрать цвет обоев, жена спрашивает у тебя?..

- У моей жены, слава Богу, очень хороший вкус. Она все выбирает очень красивое – это касается и дома, и одежды. Я тоже к ней прислушиваюсь: что касается дома, здесь мы вместе принимаем решения, ведь это наш дом. Но если речь идет о футболе или о каких-то других вещах, я, в принципе, сам принимаю решения.