Алаба получил травму колена

Домашний матч против «Майнца» завершился для защитника «Баварии» Давида Алабы раньше положенного. На 17-й минуте левый защитник получил травму и был заменен. В ходе осмотра у Алабы было диагностировано растяжение капсулы в левом колене.

«Это не серьезная проблема», - сказал тренер «Баварии» Карло Анчелотти после матча. Однако участие Алабы в матче с «Боруссией» в Кубке Германии под вопросом. «Мы будем следить за его самочувствием», - заявил Анчелотти.