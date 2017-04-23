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Алаба получил травму колена

Футболист «Баварии» рискует пропустить матч с «Боруссией» в Кубке Германии

  • 23.04.2017 11:21
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ФК Бавария. Давид Алаба
© ФК Бавария. Давид Алаба

Домашний матч против «Майнца» завершился для защитника «Баварии» Давида Алабы раньше положенного. На 17-й минуте левый защитник получил травму и был заменен. В ходе осмотра у Алабы было диагностировано растяжение капсулы в левом колене.

«Это не серьезная проблема», - сказал тренер «Баварии» Карло Анчелотти после матча. Однако участие Алабы в матче с «Боруссией» в Кубке Германии под вопросом. «Мы будем следить за его самочувствием», - заявил Анчелотти.

Источник — ФК Бавария

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