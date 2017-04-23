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Бранислав ИВАНОВИЧ: «Получается, я вошел в историю»

Защитник «Зенита» забил первый гол на новом стадионе питерского клуба

  • 23.04.2017 10:53
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ФК Зенит. Бранислав Иванович
© ФК Зенит. Бранислав Иванович

Автор первого гола в истории стадиона «Санкт-Петербург» Бранислав Иванович поделился своими впечатлениями от новой арены и матча против «Урала».

— Стадион очень красивый. Видно, что он еще не до конца готов, и какие-то вещи еще надо доработать, чтобы он стал еще лучше. На таком стадионе будет играть одно удовольствие, и надеюсь, что «Зенит» на нем добьется больших успехов.

— Вы вошли в историю, забив на нем первый гол.
— Да, получается, что я вошел в историю, но сама игра получилась очень тяжелой. Мы старались контролировать матч, но долго не могли забить, потому что и моментов толком не было. После удаления мы полностью владели инициативой и успели забить. Мы довольны победой, но наша команда может играть намного лучше. Мы должны играть в первую очередь как единая команда, а остальное придет.

— Зрителям сегодня было очень комфортно смотреть матч на новой арене, а насколько комфортно было футболистам?
— Я играл на многих аренах, и могу сказать, что этот стадион — очень высокого класса. Когда он будет полностью готов, на такой арене нужно будет играть в свое удовольствие и побеждать.

Источник — ФК Зенит

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