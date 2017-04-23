Вячеслав ШЕВЧУК: «Свинину не ел лет пятнадцать»

Экс-игрок «Шахтера» и эксперт каналов «Футбол 1»/ «Футбол 2» Вячеслав Шевчук о секретах своей фантастической физической формы.
- Сколько спорта в твоей жизни?
- Я тренируюсь каждый день. Если я не потренируюсь, я буду себя как-то плохо чувствовать.
- Смотрела на тебя и задавалась вопросом: сколько процентов жира в твоем организме? Там вообще он есть?
- Конечно. Последний раз, когда мы в «Шахтере» проходили обследование, было порядка 7 процентов. Спасибо моим родителям за мою генетику.
- То есть дело в генетике?
- Тут все вместе взаимосвязано: генетика, мое питание, как я отношусь к своим тренировкам.
- Какие у тебя табу в питании? Что не ест Вячеслав Шевчук?
- Свинину лет 15 уже не ел.
- А как насчет сладкого?
- Последнее время, наверное, где-то полгода, я практически не кушаю сладкого вообще. И кофе если пью, то без сахара тоже стараюсь.
- А алкоголь?
- Могу выпить вина, пива – в разумных количествах. Можно выпить бутылку вина на двоих с женой в ресторане. Иногда, когда хороший праздник, две бутылки на двоих могут уйти.
- Сколько раз можешь отжаться?
- Сто – сто процентов сделаю.
Источник — ТК Футбол
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