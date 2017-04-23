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МОХА: «Александрия забила из офсайда»

Игрок «Олимпика» считает, что донецкой команде не хватило удачи

  • 23.04.2017 10:36
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Метки
ФК Олимпик. Моха
© ФК Олимпик. Моха

Футболист донецкого «Олимпика» Моха прокомментировал поражение от «Александрии» (0:1) в 26-м туре УПЛ.

«В первом тайме обе команды волновались, как такового футбола не получилось. Была одна лишь борьба. Никто не хотел ошибаться, было сложно. А вот во второй половине мы играли значительно лучше, создали ряд моментов, но нам не хватило удачи. В то же время «Александрия» один раз ударила по воротам и забила гол из офсайда. Рефери сегодня был не на высоте. Думаю, когда он посмотрит эпизод, сам все поймет. Я не реализовал парочку моментов, так получилось. Ничего, в следующем матче все исправим. Нужно играть так, как играли во втором тайме матча с «Александрией», – отметил Моха.

Источник — ФК Олимпик

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