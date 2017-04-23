Антонио КОНТЕ: «Хотел бы отметить Виллиана»

Антонио Конте сделал большой шаг к завоеванию дубля в первом же своем сезоне у руля «Челси», завоевав в дерби путевку в финал Кубка Англии. После матча итальянский специалист поделился своей стратегией на решающий отрезок сезона.

Главный тренер «синих» удивил многих, оставив на скамье запасных Диего Косту и Эдена Азара. Без них команда дважды выходила вперед благодаря ударам Виллиана, однако «Тоттенхэм» каждый раз сравнивал счет. По истечении часа игрового времени две звезды «Челси» появились на поле, а вскоре компанию им составил Сеск Фабрегас, поданный которым угловой привел к великолепному голу Азара, вновь позволил «синим» выйти вперед. Точку в матче поставил потрясающим дальним ударом Неманья Матич, гол которого окончательно зафиксировал выход «Челси» в решающий матч старейшего футбольного турнира в мире.

«Потрясающе, что мне удалось с первой же попытки добраться до финала этого соревнования. Это великолепное достижение для меня, для игроков, для клуба, для всех наших сотрудников и болельщиков, — делится Конте. — Мы заслужили это, проведя очень непростой матч против действительно сильного соперника. Я думаю, Англия может гордиться такими матчами. Футбол такого уровня, такой интенсивности — это просто великолепное зрелище. В этом полуфинале я стал свидетелем потрясающего противостояния двух достойных друг друга соперников».

Конте назвал решающей неделю, которая началась с кубковой встречи с нашим главным преследователем в Премьер-Лиге. По словам итальянца график предстоящих матчей сложно понять, но необходимо принять. Именно расписание решающего отрезка чемпионата стало одним из факторов, который предопределил выбор состава на сегодняшний матч.

«Естественно, на этой стадии сезона каждый матч важен. Нам предстояла ключевая игра в полуфинале кубка, однако при этом мы не имели права забывать о предстоящей во вторник встрече. Между ними всего два с половиной дня, и с учетом ситуации в АПЛ нам необходимо было принимать правильные решения».

«Мы будем играть с «Саутгемптоном», который будет иметь 10 дней отдыха. «Тоттенхэму» же через день предстоит встреча с «Кристал Пэлас», который свою игру проведет лишь завтра. В такой ситуации нам необходимо принимать непростые решения и брать на себя ответственность, рискуя начинать матч без двух ведущих игроков».

Итальянец настроен на максимально эффективное проведение тренировок, чтобы иметь возможность привлекать каждого игрока команды в нужные моменты.

«Я рад, что Миши вышел в старте на такой важный матч. Это важный момент для него, который поможет ему набраться уверенности. То же можно сказать и в отношении Аке. Он выпускник нашей академии и еще достаточно молод, но мы можем гордиться его отношением к делу и тем уровнем, на котором он провел такую сложную игру. Я доверяю каждому игроку своей команды, и сегодня вы могли видеть это».

«Кроме того, хотел бы отметить Виллиана, который в этом, непростом по многим причинам для него, сезоне показывает хорошую форму».

«Теперь нам важно сконцентрироваться на предстоящей игре, поскольку времени на подготовку осталось очень мало. «Саутгемптон» крайне непросто соперник, и мы знаем, что «Тоттенхэм» будет до последнего бороться за титул».