Мирча ЛУЧЕСКУ: «Перед игрой я даже не знал, откуда судьи»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о первом матче на стадионе «Санкт-Петербург», состоянии газона, критике, стиле игры команды, появлении Молло и действиях центральных защитников.



— Довольны ли вы сегодняшней игрой? Появлияло ли качество газона на матч?

— Я больше рад открытию стадиона, тому, что мы сыграли на нем. Уверен, когда он будет переполнен, будет другая атмосфера и команда тоже заиграет по-другому. Мы допускали очень много ошибок, к сожалению. Я связываю их не только с не очень хорошим качеством поля, но еще и с нервозностью, которая была после игры со «Спартаком». Она была внешней из-за прессы и внутренней из-за давления, которое мы оказывали на футболистов. Я не очень доволен матчем. Не хотел бы выигрывать матчи так, как сегодня.

Начали хорошо игру, создали несколько опасных моментов, нанесли несколько ударов. Потом уравнялись шансы команд. Мы играли с организованным соперником, который знает, что делать на поле. Недаром они одержали пять побед подряд в пяти последних матчах. Не думаю, что в России много команд, которые могут это сделать. Второй тайм начали с преимуществом, но благодаря тем ошибкам, которые сделал Юсупов, соперник мог реализовать свои моменты и поставить нас в тяжелое положение. Время шло, и было видно, что мы начинаем нервничать, а «Урал» почувствовал, что можно увезти очки с нового стадиона. Эта нервозность передалась на поле и вылилась в карточки, которые были сегодня. Мне сложно объяснить, как мы могли прощать соперника в двух-трех метрах от ворот и не забивали. Доволен тремя очками и недоволен манерой, в которой мы их завоевали.

— Как вы оцениваете сегодняшнее судейство? Переживали ли вы перед игрой, что арбитр из Москвы?

— Я не видел еще повторов всех моментов. Естественно, тот фол, который был под штрафной, наказывается желтой. Что потом произошло, какие слова и жесты были со стороны игроков «Урала», мне не было видно. Решение принимать судье. И еще раз повторяю, чтобы поставить точку на этом, я уверен, что была вторая желтая у Бикфалви. Что касается двух других удалений — не знаю. Очень сожалею, что Кришито и Дзюба получили очередные желтые карточки и не сыграют в следующем матче. Имея численное преимущество, мне непонятно, как наши игроки могли получить предупреждения в этих ситуациях. После игры со «Спартаком» я уже не думаю, откуда судьи. Перед этим матчем я даже этого не знал.

— Что с Кокориным? Почему Молло так мало играет?

— Молло сыграл достаточно убедительно, но, как думаете, разбираюсь ли я в футболе или нет? Я выпустил бы его раньше, если бы он сразу удовлетворял всем принципам ведения игры. В этой зоне очень большая конкуренция — есть Шатов, Данни. Сегодня Молло вышел и помог команде. Ошибался, не всегда принимал верные решения, но в целом могу оценить его игру положительно. Думаю, что это позитивная игра была с его стороны. Она прибавит ему уверенности, и он будет выглядеть лучше. Он очень индивидуально сильный футболист. Все от него зависит — если он будет принимать принципы ведения игры, то будет выходить на поле. Больше всего мне нравится работать с футболистами, которым нравится играть в команде, где они находятся, — независимо от их регалий.

— Количество ошибок, которое допускает Кришито на позиции центрального защитника, позволит ему выходить на ней дальше? Как оцените его игру?

— К сожалению, опытные игроки, и Кришито и тот же Нету, когда играют на этой позиции, очень много допускают ошибок, касающихся принципов ведения игры. И это даже мне непонятно. Мы много разбираем эти моменты. Как пример, если вы помните, в конце матча была длинная передача в левый фланг, куда должен был смещаться Нету и встречать игрока за штрафной площадкой. Когда нужно было фолить, тактический фол должен был быть, он сплассировался чуть ли не до одиннадцатиметровой. И если бы соперник пробил не в ближний, а в дальний угол, не знаю, выручил бы Лунев или нет. Они ввосьмером могли сравнять счет.

И у одного, и другого — очень хорошие качества. Кришито лучше всех работает с мячом из защитников, Нету — самый быстрый игрок из всех защитников, но чрезмерно агрессивный, к сожалению. В особенности у Нету есть моменты, когда он может допустить ошибку, которая приводит к взятию наших ворот. Что касается Кришито, то часто кажется, что он слишком самоуверен в своих действиях и слишком расслаблен. Чуть больше концентрации и внимания, и он был бы игроком высочайшего уровня. Есть моменты, когда они импровизируют в оборонительных действиях, а импровизировать надо под штрафной соперника — в обороне нужно действовать организованно.

— Вы сказали, что после матча со «Спартаком» зенитовцы находились под сильным прессом СМИ. Но наши медиа по сравнению с английскими — мать Тереза. Как дальше собираетесь справляться с прессингом?

— Есть игроки, которые наверняка даже не читают ту критику, что я произношу. Есть игроки, которые болеют клубом, читают и переживают больше, чем нужно. Есть разные ментальности игроков, и от этого зависит, как они выглядят. Я в карьере прошел через многие моменты — сложные и очень сложные. Я знаю, как правильно интерпретировать критику, чтобы мои игроки об этом не думали. Самое интересное, что многие журналисты дают советы, комментируют действия. Я анализирую тщательно это и многое беру на вооружение. Хуже, когда критикуют извне — непонятно зачем. Критика должна быть моя, изнутри. Я больше сам себя критикую, когда анализирую игру или те или иные действия.

— Как вам газон? Матч на новом стадионе сыгран. Не пора ли уже ехать в Турцию?

— У меня есть опыт «Донбасс-Арены», одного из лучших стадионов Восточной Европы. Мы находились там с президентом почти каждый день, и поначалу газон был не очень хорошего качества, оттуда вывозили самосвалы с травой. Со временем поле сделали намного жестче, и трава стала держаться хорошо. Здесь пока еще очень молодая трава, которая получает мало солнечных лучей. Думаю, со временем поле улучшится и поможет качеству нашей игры.