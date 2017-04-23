Роман ДЕБЕЛКО: «Кучук внушает нам веру в себя»

Накануне поединка с кропивницкой «Звездой» нападающий «Стали» Роман Дебелко пообщался с клубной пресс-службой.

- Роман! Как тебе удалось проделать путь из маленького населенного пункта Ивано-Франковщины до команды премьер-лиги?

- Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. На тренировках пытался выкладываться на максимуме, постоянно работал над собой. И самое главное - я верил, что все у меня получится. Но не надо останавливаться на достигнутом, необходимо еще много работать для того, чтобы и в дальнейшем прогрессировать.

- Можно сказать, что ты уже старожил команды - в «Стали» третий сезон. Со времени твоего дебюта насколько команда изменилась?

- Я в «Сталь» перешел, когда команда выступала еще в Первой Лиге. Для футболиста это немалый срок пребывания в одном коллективе. С того времени много чего поменялось: руководство, тренеры, стадион, игроки, а также изменилась сама игра.

- Какой твой самый запоминающийся матч в составе «Стали»?

- Не буду оригинальным, скажу, что самым запоминающимся матчем для меня стала игра с «Шахтером», когда Николай Ищенко на последней минуте сравнял счет и мы сыграли с донетчанами вничью 3:3. С такими командами, как «Шахтер», «Динамо» очень приятно играть. Не зря эти коллективы постоянно играют в Лиге Чемпионов. Мы хоть тогда и не победили, но матч был великолепным.

- Во второй части чемпионата специалисты отмечают, прежде всего, хорошую игру «Стали» в защите. На твой взгляд, кто самый сильный игрок обороны в нашей команде?

- У нас в команде собраны хорошие и опытные защитники. Но не буду никого выделять. Тем более что игра в обороне зависит от взаимодействия всей команды.

- Для тебя существуют особо принципиальные соперники или может с кем-то наиболее тяжело играть?

- Принципиальных соперников у меня нет, но опять-таки можно выделить игры против «Шахтера» и «Динамо». В поединках против этих соперников можно проверить свой уровень.

- Команда не пробилась в первую шестерку. Насколько сложно находить для себя мотивацию в матчах второго этапа?

- Все спрашивают где брать мотивацию командам, которые ни за что не борются. А мотивация никуда не девалась. Я считаю, что каждая команда стремится всегда только побеждать, а иначе, зачем на поле выходить. Это клубный рейтинг плюс хорошая возможность каждому заявить о себе.

- С приходом нового тренерского штаба ты стал чаще попадать в состав. Чувствуешь поддержку со стороны Леонида Кучука?

- Леонид Станиславович внушает нам веру в себя, что очень важно. Он показывает, что рассчитывает на всех без исключения футболистов и предоставляет каждому возможность проявить себя.

- Как известно, Леонид Станиславович использует различные тактические схемы. Что касается линии атаки, многое поменялось при нынешнем наставнике «Стали»?

- Да, поменялось многое. Причем, в лучшую сторону. Результаты говорят сами за себя. Но подробности я опущу, это внутренняя информация.

- В игре против «Днепра» наша команда имела несколько хороших моментов, но не смогла реализовать ни один из них. В чем, на твой взгляд, причина этого?

- Считаю, что матч с «Днепром» у нас не получился. И мы сами в этом виноваты: теряли мяч в простых ситуациях, не всегда выполняли то, о чем просил нас тренер перед игрой.

- В весенней части чемпионата «Сталь» на «Метеоре» забила 9 мячей, а в гостях, сыграв на матч больше, расписалась в воротах соперника всего лишь раз. Неужели дома настолько легче команде играть?

- Надо ведь как-то привлекать болельщика на стадион (улыбается), вот мы и выкладываемся на «Метеоре» больше, чем на 100%.

- В предыдущей встрече против «Звезды» ты забил гол. Помнишь, как это случилось и насколько этот мяч важен для тебя?

- Да, я очень хорошо помню этот забитый гол. Бой Деул отдал мне такую передачу, что защитники соперника остались у меня за спиной, я сделал 2-3 касания и пробил в правый от себя угол ворот. Голы всегда важны для нападающих. Уверен, что вскоре я еще забью.