Фиорентина

Натуральные такие "казахи" - Доус, Даллмэн, Сент-Пьер и Бойд...

ага.... как и Савченко - Старченко ))

так чемпионат по снукеру лучше даже нашего чемпионата УПЛ

Люди пишут правильно про коменти!! не пишите бред и ругательство про Тренеров! они тренері а Вы...

Огромное Спасибо Ворскле !!! Полтавчане Вы не только спасаете Дніпро ФК а УПЛ. ВЕлика подяка гра...