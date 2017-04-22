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Челси
4:2
Тоттенхэм
22.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Тоттенхэм — 4:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Англии «Челси» — «Тоттенхэм»

  • 22.04.2017 22:01
  • 507 просмотров
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В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» — «Тоттенхэм» победу одержали хозяева. В финал вышел «Челси».

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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