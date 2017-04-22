В битве Боруссий победил Дортмундт

Чемпионат Германии. 30-й тур
«Боруссия М» – «Боруссия Д» – 2:3
Голы: 0:1 – 10, пенальти Ройс, 1:1 – 43 Штиндль, 2:1 – 48, автогол Шмельцер, 2:2 – 59 Обамеянг, 2:3 – 87 Геррейру.
«Боруссия М» – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Эльведи (Корб, 81), Вестергор, Штробль, Дауд (Бенеш, 64), Хофманн, Траоре (Херрманн, 71), Хан, Штиндль.
«Боруссия Д» – Бюрки, Гинтер, Шмельцер, Дурм, Геррейру, Кастро, Шахин (Мерино, 22), Пулишич, Бендер, Ройс (Обамеянг, 57), Дембеле (Мор, 87).
Предупреждения: Дауд (9), Кастро (54), Эльведи (71), Мерино (79), Бюрки (90).
Источник — Sport.ua
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