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Вильярреал на последних минутах вырвал победу у Леганеса

«Осасуна» сыграла вничью с хихонским «Спортингом»

  • 22.04.2017 21:43
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Чемпионат Испании. 33-й тур

«Вильярреал» – «Леганес» – 2:1
Голы: 1:0 – 68 Бакамбу, 1:1 – 90 Герреро, 2:1 – 90 Бакамбу.

«Вильярреал» – Фернандес, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Сориано, Тригерос, Сориано (Дос Сантос, 76), Сансоне (Кастильехо, 61), Сольдадо (Адриан, 87), Бакамбу.
«Леганес» – Яго Эррерин, Сиовас, Инсуа, Марин, Диас, Пирес (Буэно, 70), Моран, Лопес (Саму, 81), Бустинса, Лусиано (Тимор, 66), Герреро.
Предупреждения:Мусаккьо (65), Бустинса (73), Моран (84), Сиовас (90).
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«Осасуна» – «Спортинг Хихон» – 2:2
Голы: 1:0 – 19, автогол Хорхе Мере, 2:0 – 72 Кодро, 2:1 – 79 Канелья, 2:2 – 81 Кастро.

«Осасуна» – Сиригу, Клерк, Фуэнтес, Вуядинович (Mondrag?n, 9), Буньюэль, Торрес (де ла Куэвас, 75), Санхурхо, Чаушич, Тьенса (Мерида, 56), Кодро, Леон.
«Спортинг Хихон» – Куэльяр, Дуглас Перейра, Хорхе Мере, Бабен, Канелья, Микель Весга, Гомес, Бурги (Афиф, 89), Альварес (Кастро, 70), Кармона (Родригес, 63), Чоп.
Предупреждения: Гомес (36), Альварес (45), Тьенса (49), Хорхе Мере (62), Бурги (71), Кодро (73), Фуэнтес (90).

Источник — Sport.ua

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