Кубок Англии. Челси обыграл Тоттенхэм и вышел в финал

Кубок Англии. 1/2 финала
«Челси» – «Тоттенхэм» – 4:2
Голы: 1:0 – 5 Виллиан, 1:1 – 18 Кейн, 2:1 – 43, пенальти Виллиан, 2:2 – 52 Алли, 3:2 – 75 Азар, 4:2 – 80 Матич.
«Челси» – Куртуа, Давид Луиз, Аке, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Виллиан (Азар, 61), Канте, Педро (Фабрегас, 74), Батшуайи (Диего Коста, 61).
«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Уокер, 68), Кейн.
Предупреждения: Алдервейрелд (4), Алонсо (45), Алли (73), Канте (90).
Источник — Sport.ua
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