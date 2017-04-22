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Кубок Англии. Челси обыграл Тоттенхэм и вышел в финал

Команды выдали результативный матч, забив 6 голов

  • 22.04.2017 21:32
  • 872 просмотров
  • 2 комментария
Метки
chelseafc.com
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Кубок Англии. 1/2 финала

«Челси» – «Тоттенхэм» 4:2
Голы: 1:0 – 5 Виллиан, 1:1 – 18 Кейн, 2:1 – 43, пенальти Виллиан, 2:2 – 52 Алли, 3:2 – 75 Азар, 4:2 – 80 Матич.

«Челси» – Куртуа, Давид Луиз, Аке, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Виллиан (Азар, 61), Канте, Педро (Фабрегас, 74), Батшуайи (Диего Коста, 61).
«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Уокер, 68), Кейн.
Предупреждения:  Алдервейрелд (4), Алонсо (45), Алли (73), Канте (90).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ManUtd
      ManUtd, 22.04.2017 21:35
    0
    Классный матч на встречный курсах. Завтра ожидаю такого же продолжения)))
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    Денис Матвееф
      Денис Матвееф, 22.04.2017 21:42
    0
    Матич конечно похоронил шпор очень красиво даже шедеврально
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