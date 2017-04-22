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Василий САЧКО: «Днепр заслуженно победил»

«Днепр» - «Ворскла» - 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера полтавчан

  • 22.04.2017 20:50
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vorskla.com.ua, Василий Сачко
© vorskla.com.ua, Василий Сачко

— Как ни настраивали мы ребят, к сожалению, «Днепр» выглядел более собранно, играл более компактно. Мы не имеем права пропускать такие голы, как сегодня. «Днепр» воспользовался нашими ошибками в обороне: хорошо забил в первом тайме, а во втором играл уже по счету. Мы акцентировали внимание на фланговых игроках, на ударах со средней и дальней дистанций, пытались, но у нас не получилось. «Днепр» заслуженно победил, и мы поздравляем его с победой.

— Как вам удается мотивировать игроков в ситуации, когда из-за схемы чемпионата вашей команде ничего и не нужно?

— В таких же условиях находится и «Днепр». Футболист, выходя на поле, уже мотивирован. Тем более у нас много изменений, есть ребята, которые должны доказывать в каждой игре. Но кто-то меня не услышал, кто-то что-то не понял. Будем делать выводы, проводить ротацию, смотреть в будущее. Наша задача — определиться до конца чемпионата, с кем можно продолжать работать.

— Сегодня, как никогда, было много передач в никуда. Это нехватка взаимопонимания или технического мастерства пасующих?

— Футбол — это командная игра. Команда должна работать и чувствовать. И если мы просим нападающего вбегать в ту или иную зону, он должен это делать. Мне тоже хотелось бы большего от команды в атаке. Нужно выжимать из моментов максимум. Не хватает микроэпизодов, технического мастерства. А без мяча, конечно, тяжело играть: обрезаются, и нужно бежать обратно. Два-три раза прогнали так тебя — и в следующий раз думаешь, бежать ли вперед. С этим тоже есть вопросы.

— Вы сказали, что акцентировали внимание на флангах, но, показалось, что как раз там вы и проиграли...

— «Днепр» сыграл сильно. Мы знали что это мобильная и быстрая команда. В первом тайме у нас выпал ряд футболистов. Мы перестроились, произвели замены, но они уже ни к чему не привели, потому что пропустили второй мяч, и было тяжело собрать команду. Такие игры бывают. Есть много изменений, перестановок в команде. Нам нужно работать, анализировать свои ошибки. Больше всего меня беспокоит вопрос самоотдачи и желания. В этом компоненте нас «Днепр» сегодня переиграл.

Источник — ФК Днепр

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