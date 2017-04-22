Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Настраиваем ребят на подвиг»

Послематчевая пресс-конференция и.о. главного тренера «Днепра» Дмитрия Михайленко.

— Как вам работа арбитра, когда он не фиксирует мелкие фолы?

— Мне кажется, нормально. В таком случае может быть хороший темп. Если нарушения более явные, их нужно фиксировать, но сегодня я не увидел каких-то больших ошибок. Максимум — одну в первом тайме. Такое судейство позволяет поддерживать высокий темп, который, думаю, нравится болельщикам.

— А что скажете по поводу нарушения на Луневе в конце игры?

— Там не было фола. Я болею за него (улыбаясь), но там не было фола — он упал, мне показалось, от усталости.

— Сегодня был самый лучший матч в весенней части?

— Я так не думаю. Приблизительно на том же уровне мы играли и до этого, просто результат накладывает отпечаток на восприятие игры. Одно дело сыграть вничью, имея моменты, как было в предыдущих матчах. Сегодня же мы выиграли, но мне кажется, примерно на одном уровне мы играем всю весеннюю часть.

— Футбольная аксиома: нет сил бежать — отдай пас. У Лунева нет сил бежать, но он тянет дальше мяч. Это нехватка опыта, растерянность или что-то еще?

— Во-первых, парню 18 лет, и судить его строго пока еще рано. У него еще будут и хорошие игры, и не совсем удачные. Сегодня он начал неудачно с точки зрения принятия решений и большого брака. Возможно, другой тренер и заменил бы его после перерыва, но мы знаем его уровень и характер. И во втором тайме человек, когда нужно было терпеть, выжал из себя все, старался и был одним из лучших на поле в последние 20 минут. Понятно, нет опыта. Он видит, что есть зона, и бежит в нее, а ноги уже не бегут. Поэтому это вопрос опыта.

— Как чувствуете по настрою игроков, они верят в возможность на равных побороться с «Шахтером» в полуфинале Кубка? Нет ли у них обреченности?

— Обреченности нет. Мы настраиваем ребят на подвиг, на то, что нужно верить. Без веры нет смысла вообще ехать в Харьков. Мы рассчитываем на то, что нам будет сопутствовать удача, что мы надежно сыграем в обороне. Понятно, что игры против заведомо более сильного противника выигрываются благодаря удаче, отличной игре вратаря, реализации немногочисленных шансов. Мы отдаем себе отчет, что игра будет проходить в 30-40 метров от наших ворот, мы изредка будем контратаковать — это все понятно. Но мы должны подготовиться, приготовить какие-то сюрпризы для донецкой команды и рассчитывать на то, что они не восстановятся после тяжелой игры в четвертьфинале против «Полтавы» (смех в зале).