Халл в мешьшинстве обыграл Уотфорд, Борнмут разгромил Мидлсбро

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Шахтер на Олимпийском минимально побеждает Динамо 21:21 — dinozavr1001 чучело, никто не говорит что у нас супер команда, мы в отличии от вас реально оцениваем свой уров...

Ливерпуль - Кристал Пэлас 21:11 — FCMKH1988 Команда з дна значит треба валідол брати

Ростов - Спартак М 21:02 — wolf-debalzeve Круто МУЖИКИ!!! Отодрали москалей!Хотя после Аякса и Баварии это семечки)