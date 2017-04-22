Халл в мешьшинстве обыграл Уотфорд, Борнмут разгромил Мидлсбро

Чемпионат Англии. 34-й тур
«Вест Хэм» – «Эвертон» – 0:0
«Вест Хэм» – Адриан, Рид, Фонте, Коллинз, Масуаку, Нордтвейт, Куяте (Крессуэлл, 79), Лансини, Фернандеш, Айю, Кальери (Сако, 62).
«Эвертон» – Стекеленбург, Бейнс, Джагелка, Холгейт, Уильямс, Дэвис (Бэрри, 46), Шнайдерлин, Баркли, Гуйе (Лукман, 46), Миральяс (Кэлверт-Льюин, 72), Лукаку.
Предупреждения: Гуйе (27), Фернандеш (33), Уильямс (61), Бэрри (67), Фонте (76).
______________________________________________________________________________________________________________
«Суонси» – «Сток Сити» – 2:0
Голы: 1:0 – 10 Льоренте, 2:0 – 70 Кэрролл.
«Суонси» – Фабианьски, Кингсли, Фернандес, Нотон, Моусон, Фер (Ки Сон Ен, 20), Бриттон (Бастон, 85), Кэрролл, Сигурдссон, Айю, Льоренте (ван дер Хорн, 59).
«Сток Сити» – Батленд, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Шакири, Аллен, Арнаутович (Диуф, 84), Джонсон, Берахино (Собхи, 77), Крауч.
Предупреждения: Кэрролл (45), Нотон (61), Мартинс Инди (63), Крауч (90).
______________________________________________________________________________________________________________
«Халл» – «Уотфорд» – 2:0
Голы: 1:0 – 62 Маркович, 2:0 – 71 Клукас.
«Халл» – Якупович, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Аль-Мухаммади, Ндиайе, Клукас, Эвандро (Эрнандес, 46), Маркович (Хаддлстоун, 82), Гросицки (Доусон, 90), Ньяссе.
«Уотфорд» – Гомес, Предль, Холебас (Суньига, 87), Янмат, Бритос, Амрабат (Саксесс, 67), Дукуре (Окака Чука, 73), Клеверли, Капу, Ньянг, Дини.
Предупреждения: Ндиайе (42), Маркович (66), Предль (68), Робертсон (81).
Удаление: Ньяссе (25).
______________________________________________________________________________________________________________
«Борнмут» – «Мидлсбро» – 4:0
Голы: 1:0 – 2 Кинг, 2:0 – 16 Афобе, 3:0 – 65 Пью, 4:0 – 70 Дэниэлс.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Гослинг (Кук, 44), Артер, Пью, Фрэйзер (Станислас, 72), Кинг (Муссе, 84), Афобе.
«Мидлсбро» – Гьюзан, Чемберс, Гибсон, Френд, Айяла, Клейтон, Рамирес, Даунинг, де Рон (Фабио, 38), Барраган (Форшоу, 23), Негредо (Жестед, 80).
Предупреждения: Рамирес (14), Френд (58), Айяла (67).
Удаление: Рамирес (20).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.